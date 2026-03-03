과학 영재 발굴 '한화사이언스챌린지 2026' 스타트…4월 8일까지 참가 신청
과학 영재 발굴을 위한 '한화사이언스챌린지(Hanwha Science Challenge)2026'의 대장정이 시작된다.
'한국의 젊은 노벨 과학상 수상자 양성'이라는 김승연 한화 회장의 비전으로 지난 2011년 시작한 한화사이언스챌린지는 국내 최대 규모의 고등학생 과학 경진대회다. 지난 15년간 약 1만 8000명의 과학 꿈나무들이 대회에 참가했다. 특히 2025년 대회에는 전년 대비 약 30% 증가한 758팀(1516명)이 참가해 역대급 경쟁률을 기록한 바 있다.
2026년 대회주제는 'Saving the Earth'로, 참가자들은 과학적 접근을 통해 지구의 지속가능성을 높일 수 있는 창의적인 아이디어를 제안하게 된다. 고등학생 2명과 지도교사 1명이 한 팀을 구성해 지원할 수 있으며, 학교 간 연합팀 구성이나 학교별 다수 팀 출전도 허용된다.
대회 참가 신청은 3월 3일(화)부터 4월 8일(수)까지 공식 홈페이지를 통해 할 수 있다. 이후 두 차례의 예선 심사를 거쳐 본선에 진출할 20개 팀을 선발하며, 8월 12일(수)부터 이틀간의 본선 경연을 치른 뒤, 8월 14일(금) 시상식을 가질 예정이다.
총 상금규모는 2억원으로 대상(1팀)4000만원, 금상(2팀) 각 2000만원, 은상(2팀) 각 1000만원을 포함해 총 2억원 상당의 장학금과 부상이 수여된다. 특히, 은상 이상을 수상한 5개 팀(총 10명)에게는 특별한 해외 탐방 프로그램이 제공된다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com
