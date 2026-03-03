고려대의료원, 병원 최초 '권역응급의료센터' 배경 숏폼 드라마 선봬
[스포츠조선 장종호 기자] 고려대학교의료원(의무부총장 겸 의료원장 윤을식)이 병원 최초로 권역응급의료센터를 배경으로 한 숏폼 드라마 '바이탈 사인(Vital Signs)'을 선보인다.
'바이탈 사인'은 고려대병원 권역응급의료센터를 무대로, 생과 사의 갈림길에서 환자를 살리기 위해 고군분투하는 응급의학과 의료진들의 이야기를 담았다. 회당 1~3분 분량의 세로형 숏폼 드라마로 제작돼, 빠른 전개와 높은 몰입도를 통해 의료 현장의 긴박함과 팀워크를 효과적으로 전달한다.
특히 응급의료센터는 짧은 순간의 판단과 협업이 환자의 생명을 좌우하는 공간으로, 숏폼 콘텐츠의 특성과 맞물려 극적인 긴장감과 현장감을 극대화한다. 드라마는 실제 응급의료 현장을 바탕으로 의료진과 환자가 마주하는 선택의 순간과 그에 따른 감정을 현실감 있게 그려낼 예정이다.
권역응급의료센터장 하유진 역에는 배우 이종혁이 출연하며, 냉철한 판단력과 뛰어난 실력을 지닌 신임 응급의학과 교수 정도윤 역은 배우 장세현이 맡는다. 이외에도 수간호사, 응급실 코디네이터, 응급구조사 등 다양한 역할에 옥지영, 조은유, 김예지, 한규원, 송지혁 등 베테랑 배우들이 참여해 완성도를 높였다.
윤을식 의무부총장은 "의료기관 유튜브 채널 최초로 구독자 100만 명을 돌파한 고대병원이 콘텐츠 트렌드 변화에 맞춰 새로운 시도에 나섰다"며, "숏폼 드라마 '바이탈 사인'을 통해 의료 현장의 긴박함과 필수의료의 가치를 친근하게 전달할 수 있을 것으로 기대한다"고 전했다.
한편, '바이탈 사인'은 오는 3월 4일부터 매주 월, 수, 금 고대병원 유튜브 채널을 비롯해 MBC every1, ALL THE K-POP 유튜브 채널을 통해 공개될 예정이다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
|
|
|숏폼 드라마 '바이탈 사인(Vital Signs)' 포스터
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.