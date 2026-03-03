KT&G, 한정판 '릴 하이브리드 3.0 노매뉴얼 에디션' 선보여
KT&G가 한정판 '릴 하이브리드 3.0 노매뉴얼 에디션(lil HYBRID 3.0 NOMANUAL Edition)'을 출시했다고 3일 밝혔다. 출시 수량은 총 1만2000대다.
KT&G에 따르면 릴 하이브리드 3.0 노매뉴얼 에디션은 하이브리드 디바이스 최초로 패션 브랜드와 협업해 제작된 제품이다. 제품 색상은 대리석 질감을 살린 '어반 화이트' 제품과 메탈릭 느낌을 강조한 '스톤 그레이' 총 2종의 컬러로 출시된다.
한정판에는 노매뉴얼의 감성을 담은 전용 파우치와 키링이 동봉되어 있으며, 파우치에는 릴 하이브리드의 액상 카트리지를 담아 보관할 수 있는 전용 공간이 마련됐다.
김동필 KT&G NGP사업본부장은 "고객의 취향을 반영한 다채로운 협업을 통해 궐련형 전자담배 시장에서의 리더십을 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com
