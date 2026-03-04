'무신사 X FC안양' 협업 2026 시즌 공식 유니폼, 발매 직후 실시간 랭킹 1위 오른 이유는?

기사입력 2026-03-04 10:35


사진제공=무신사

패션 플랫폼 무신사가 K리그1 FC안양과 협업해 선보인 2026 시즌 공식 유니폼이 축구 팬들의 호응을 받고 있다.

최근 K리그가 3년 연속 유료 관중 300만 명을 돌파하고 지난 시즌 입장 수입이 역대 최고액인 461억 원을 기록하는 등 흥행 가도를 달리는 가운데, 지난 2월 28일 시즌 개막을 앞두고 공개된 FC안양의 유니폼은 발매 직후 무신사 실시간 랭킹 1위를 기록했다.

무신사 측은 "이번 유니폼의 흥행 비결은 구단의 정체성을 무신사의 시선으로 재해석한 데 있다"고 밝혔다. 무신사는 안양 팬들의 실제 응원 문구인 '우리의 믿음은 굳건하다'를 시즌 슬로건으로 정하고, 이를 흔들리지 않는 수직 스트라이프 패턴으로 시각화했다. 특히 유니폼을 일상복과 매치하는 '블록코어' 룩이 MZ세대를 중심으로 확산되는 경향을 반영했다.

아이템별 디자인 의도 또한 명확하다. 필드 유니폼은 '상승하는 흐름'을 테마로 우상향 그래프와 그라데이션 기법을 적용해 K리그1 정상으로 향하는 구단의 집념을 표현했다. 골키퍼 유니폼은 '빛나는 지휘자'라는 콘셉트 아래 방사형 웨이브 패턴을 채택, 최후방에서 경기를 조율하고 에너지를 공급하는 능동적인 이미지를 시각화했다.

온라인 커뮤니티와 SNS에서는 팬들의 긍정적인 반응이 잇따르고 있다. 이는 최근 K리그의 '굿즈 소비 트렌드'와 맞물려, 단순한 응원 도구를 넘어 소장 가치를 지닌 패션 아이템으로 자리잡은 결과다.

FC안양 측도 이번 파트너십 결과물에 대해 "단순 제조를 넘어 기획, 디자인, 화보 제작, 마케팅, 유통에 이르기까지 무신사가 제공한 토탈 솔루션이 구단의 브랜드 가치를 끌어올렸다"고 평가하고 있다.

무신사는 이번 유니폼 출시를 기점으로 FC안양과 함께 다양한 마케팅 활동을 본격화할 예정이다. 성공적인 프리오더 성과와 랭킹 1위 기록을 기반으로 시즌 키 비주얼을 활용한 머플러 등 MD 상품군을 순차적으로 선보이며 팬들에게 차별화된 브랜드 경험을 제공할 계획이다. 무신사는 "K리그의 관중 동원력과 무신사의 패션 디자인 역량이 결합된 이번 협업은 스포츠 유니폼이 지닌 패션 가치를 새롭게 증명하고 있다"고 밝혔다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com

