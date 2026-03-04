SK텔레콤-파네시아, AI 데이터센터 구조 혁신 맞손

기사입력 2026-03-04 12:04


SK텔레콤-파네시아, AI 데이터센터 구조 혁신 맞손
◇SK텔레콤은 4일 스페인 바르셀로나에서 열란 MWC 2026에서 파네시아와 'CXL 기반 차세대 AI DC 구조(아키텍처)' 공동 개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 정석근 SKT AI CIC장(왼쪽), 정명수 파네시아 대표.

SK텔레콤이 파네시아와 AI 데이터센터 구조 혁신을 위해 손을 잡았다. 4일 SK텔레콤에 따르면 스페인 바르셀로나에서 열리고 있는 모바일 월드 콩그레스 2026(MWC 2026)에서 파네시아와 'CXL 기반 차세대 AI DC 구조(아키텍처)' 공동 개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. SK텔레콤은 협약을 바탕으로 대규모 AI DC 구축·운영 역량과 AI 모델 개발 및 상용화 경험을 바탕으로 실제 상용 환경에 최적화된 구조 설계를 주도한다. 파네시아는 다양한 링크 반도체 기술을 활용해 기존엔 서버 내부에만 국한돼 있던 연결 구조를 랙 단위 이상으로 확장한다.

파네시아는 CXL(Compute eXpress Link) 관련 기술경쟁력을 보유한 국내 스타트업이다. CXL은 CPU·GPU·메모리 간 데이터를 유기적으로 연결해 초고속·저지연 처리를 가능하게 하는 데이터 연결 표준을 말한다. 서버 단위로 묶여 있던 컴퓨팅 자원을 유연하게 확장·활용할 수 있게 한다. SK텔레콤은 파네시아와 협업을 통해 최근 메모리 수요가 급증하는 가운데 GPU를 단순히 늘리는 대신 컴퓨팅 자원 연결 방식을 바꿔 성능과 비용 효율을 동시에 개선할 계획이다. 양사는 우선 CXL 기반 기술을 적용해 CPU·GPU·메모리를 서버 단위 고정 구조에서 벗어나 유연하게 연결·조합할 수 있는 구조로 전환한다.

자원 간 연결 방식도 바꾼다. AI DC의 GPU 협업 연산은 이더넷 등 범용 네트워크를 통해 데이터를 주고받으며 이뤄지는 만큼 데이터 복사와 소프트웨어 개입이 발생해 속도가 지연되는 한계가 있었다. 양사는 범용 네트워크 대신 CXL 기반 기술을 적용해 자원을 보다 직접적으로 연결, CXL 기반 기술을 활용해 연산 효율을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

정석근 SK텔레콤 AI CIC장은 "협력은 연산 성능이 높아져도 데이터 이동·공급이 이를 따라가지 못하는 구조적 병목인 '메모리 월(Memory Wall)'을 완화해 AI DC 성능과 경제성을 함께 끌어올릴 것"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com





Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 앙드레김 입양子 "父 떠나고 경영악화→극단적 생각까지..母·형제 없어 혼자 감당"

2.

'15억 사기' 양치승, 새 사업 준비 중 날벼락 "사람 때문에 말썽 생겨"

3.

'흑백2' 김희은 "요리 반대한 父에 맞아 가출, 내 요리 한번도 못 드셨다" ('동상이몽2')

4.

유튜브계 유재석되나…김선태, 개설 하루 만에 40만↑ 단숨에 '실버버튼'

5.

'49→59kg' 김지영, 옷 터질듯 D라인 공개..'법적 유부녀' 됐다

연예 많이본뉴스
1.

故 앙드레김 입양子 "父 떠나고 경영악화→극단적 생각까지..母·형제 없어 혼자 감당"

2.

'15억 사기' 양치승, 새 사업 준비 중 날벼락 "사람 때문에 말썽 생겨"

3.

'흑백2' 김희은 "요리 반대한 父에 맞아 가출, 내 요리 한번도 못 드셨다" ('동상이몽2')

4.

유튜브계 유재석되나…김선태, 개설 하루 만에 40만↑ 단숨에 '실버버튼'

5.

'49→59kg' 김지영, 옷 터질듯 D라인 공개..'법적 유부녀' 됐다

스포츠 많이본뉴스
1.

호날두 대충격! 폭격에 목숨 위협→전용기 마드리드로 떠났다…AFC 대회 일정 연기 '전쟁 장기화 우려'

2.

이강인 파격 결단! PSG 재계약 요구 거부, 'AT 마드리드 이적' 현실화…"파리 생활 정리"→스페인 러브콜 관심

3.

사상 초유 사태! 토트넘 신임 감독 '충격 경질' 임박→"막상 와보니 구단 엉망"…차기 감독 해리 레드냅

4.

미쳤다! '韓 최고 재능' 이강인, 손흥민-김민재 뛰어넘는 최고 대우 여전히 가능..."PSG 재계약 제안, 답변 안 해"→"상황 매우 불확실"

5.

호날두 美 대사관 폭격 사우디 대탈출? 1200억 호화 전용기 스페인 도착…축구 '올스톱', 탑승 여부는 불분명

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.