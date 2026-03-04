SK텔레콤-파네시아, AI 데이터센터 구조 혁신 맞손

◇SK텔레콤은 4일 스페인 바르셀로나에서 열란 MWC 2026에서 파네시아와 'CXL 기반 차세대 AI DC 구조(아키텍처)' 공동 개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 정석근 SKT AI CIC장(왼쪽), 정명수 파네시아 대표.
SK텔레콤이 파네시아와 AI 데이터센터 구조 혁신을 위해 손을 잡았다. 4일 SK텔레콤에 따르면 스페인 바르셀로나에서 열리고 있는 모바일 월드 콩그레스 2026(MWC 2026)에서 파네시아와 'CXL 기반 차세대 AI DC 구조(아키텍처)' 공동 개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. SK텔레콤은 협약을 바탕으로 대규모 AI DC 구축·운영 역량과 AI 모델 개발 및 상용화 경험을 바탕으로 실제 상용 환경에 최적화된 구조 설계를 주도한다. 파네시아는 다양한 링크 반도체 기술을 활용해 기존엔 서버 내부에만 국한돼 있던 연결 구조를 랙 단위 이상으로 확장한다.
파네시아는 CXL(Compute eXpress Link) 관련 기술경쟁력을 보유한 국내 스타트업이다. CXL은 CPU·GPU·메모리 간 데이터를 유기적으로 연결해 초고속·저지연 처리를 가능하게 하는 데이터 연결 표준을 말한다. 서버 단위로 묶여 있던 컴퓨팅 자원을 유연하게 확장·활용할 수 있게 한다. SK텔레콤은 파네시아와 협업을 통해 최근 메모리 수요가 급증하는 가운데 GPU를 단순히 늘리는 대신 컴퓨팅 자원 연결 방식을 바꿔 성능과 비용 효율을 동시에 개선할 계획이다. 양사는 우선 CXL 기반 기술을 적용해 CPU·GPU·메모리를 서버 단위 고정 구조에서 벗어나 유연하게 연결·조합할 수 있는 구조로 전환한다.
자원 간 연결 방식도 바꾼다. AI DC의 GPU 협업 연산은 이더넷 등 범용 네트워크를 통해 데이터를 주고받으며 이뤄지는 만큼 데이터 복사와 소프트웨어 개입이 발생해 속도가 지연되는 한계가 있었다. 양사는 범용 네트워크 대신 CXL 기반 기술을 적용해 자원을 보다 직접적으로 연결, CXL 기반 기술을 활용해 연산 효율을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.
정석근 SK텔레콤 AI CIC장은 "협력은 연산 성능이 높아져도 데이터 이동·공급이 이를 따라가지 못하는 구조적 병목인 '메모리 월(Memory Wall)'을 완화해 AI DC 성능과 경제성을 함께 끌어올릴 것"이라고 말했다.