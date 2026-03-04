트립닷컴, '3.3 메가세일' 진행…"원스톱 여행 경험 전달"

기사입력 2026-03-04 12:16


트립닷컴이 '3.3 메가세일(메가세일)'을 진행하고 있다고 4일 밝혔다. 트립닷컴에 따르면 메가세일은 모든 상품군을 대상으로 진행, 원스톱 여행 경험을 전달하는 데 초점을 맞췄다. 지난 3일 사작된 메가세일은 6일까지 진행된다.지난 3일에는 전 상품군을 대상으로 할인 구폰을 제공했고, 4일은 호텔 데이로 숙박 혜택을 선보였다. 5일은 항공데이로 방콕과 다낭 등 동남아 지역의 특가 항공권을 소개한다. 특가 항공권의 출발은 7월까지다. 6일에는 서울-칭다오 왕복 항공권을 특가로 판매한다.

메가세일에서는 신규 '항공+호텔 번들' 상품을 처음으로 선보였다. 특히 인기 관광지 입장권의 '1+1 이벤트'와 함께 렌터카, 공항 픽업, 중국 열차 등 교통 서비스 최대 50% 할인 혜택을 통해 여행자의 편의를 도울 예정이다.

메가세일에서는 확장된 서비스도 선보인다. 트립닷컴은 일본 열차 예약 론칭을 기념해 트립닷컴을 통해 처음 일본 기차를 예약하는 이용자들에게 10% 할인쿠폰을 제공한다. 여행객은 출발·도착역, 탑승 날짜, 열차 종류는 물론 자유석, 지정석, 특실(Green Car) 등 좌석 등급까지 선택해 온라인으로 예매할 수 있다.

홍종민 트립닷컴 한국 지사장은 "다양한 상품과 편리한 예약 환경을 통해 차별화된 원스톱 여행 경험을 누릴 수 있을 것"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



