메드렉스병원, AI가 설계하고 줄기세포가 채우는 '자기 관절 보존' 새 시대 연다

서울 강남구 학동역 인근의 관절·척추 특화 의료기관인 메드렉스병원(대표원장 양혁재)이 국내 정형외과 분야에서는 처음으로 첨단 인공지능(AI) 진단 시스템과 줄기세포 이식술을 결합한 'AI 데이터 기반 연골 재생 솔루션'을 선보이며 의료계의 패러다임 변화를 주도하고 있다. 이번 행보는 단순한 기술 도입을 넘어, 메드렉스병원이 쌓아온 압도적인 임상 데이터와 현대 의학의 정수인 AI 기술이 만나 환자들에게 한 차원 높은 수준의 의료 서비스를 제공한다는 점에서 그 의미가 깊다.
메드렉스병원은 최근 줄기세포 이식술(카티스템) 누적 시행 1,500례라는 대기록을 달성하며 이 분야에서 독보적인 전문성을 인정받고 있다. 그동안 2만례 이상의 인공관절 수술과 1,500례 이상의 줄기세포 치료를 집도하며 축적된 메드렉스병원의 노하우는 이번에 도입된 AI 스마트 진단 시스템과 결합하여 더욱 강력한 시너지를 발휘하게 되었다. 새롭게 도입된 AI 시스템은 무릎과 하지 엑스레이 영상을 실시간으로 분석하여 퇴행성 관절염의 중증도와 하지 정렬 상태, 관절 간격 등을 0.1mm 단위의 객관적인 수치로 산출해낸다. 이는 기존에 의료진의 육안과 경험에 의존했던 진단 과정을 데이터 기반의 정밀 진단으로 격상시킨 것으로, 수술 및 치료 계획 수립 시 발생할 수 있는 미세한 오차까지 효과적으로 줄이는 역할을 한다.
이러한 스마트 진단 기술과 줄기세포 이식술의 '콜라보레이션'은 환자들에게 실질적이고 구체적인 혜택으로 돌아간다. 우선 환자들은 자신의 관절 상태가 시각화된 그래프와 숫자로 정리된 AI 리포트를 통해 현재 상태를 명확히 이해할 수 있게 되었다. "내 연골이 얼마나 남았는가"에 대한 막연한 불안감을 수치화된 근거로 해소함으로써 의료진과 환자 사이의 신뢰가 더욱 두터워지는 계기가 마련된 것이다. 특히 AI가 계산한 정밀한 위치에 줄기세포를 이식함으로써 연골 재생의 성공률을 극대화할 수 있게 되었으며, 이는 결과적으로 인공관절 수술 시기를 늦추거나 자기 관절을 영구적으로 보존하고자 하는 환자들에게 만족스러운 치료 결과를 제공한다.
또한 메드렉스병원의 1,500례 달성 데이터는 환자 개개인의 신체 구조에 적합한 치료를 가능하게 한다. AI가 분석한 데이터에 병원의 방대한 임상 사례를 대조하여, 특정 환자에게 가장 효과적인 줄기세포 주입량과 수술 각도를 도출해내는 방식이다. 이는 고난도 수술인 근위경골절골술(O다리 교정술)과 줄기세포 이식술을 병행할 때 더욱 빛을 발하며, 수술 시간 단축과 빠른 회복이라는 두 마리 토끼를 잡는 핵심적인 동력이 되고 있다.
양혁재 메드렉스병원 대표원장은 이번 시스템 도입에 대해 "AI는 의료진을 대체하는 것이 아니라, 의료진이 환자에게 더 집중할 수 있도록 돕고 소통을 강화하는 가장 강력한 파트너"라고 강조하며, "1,500례의 임상 경험을 통해 증명된 줄기세포 치료의 효과에 AI의 정밀함을 더해 환자들이 자신의 관절을 더 오래, 건강하게 사용할 수 있도록 돕겠다"고 밝혔다. 메드렉스병원은 앞으로도 이러한 첨단 기술과 임상 노하우의 결합을 지속적으로 발전시켜, 강남 지역을 넘어 대한민국을 대표하는 스마트 관절·척추 병원으로서의 입지를 공고히 하고 환자 중심의 의료 혁신을 선도해 나갈 계획이다.