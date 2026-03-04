중증 파킨슨병 환자, 뇌심부자극술 후 운동기능 회복·약물량 66% 감소

[스포츠조선 장종호 기자] 중증 파킨슨병 환자들이 뇌심부자극술을 통해 일상생활이 가능할 정도로 운동기능을 회복하고, 약물 복용량은 대폭 줄어든 것으로 나타났다.
뇌심부자극술(DBS)은 뇌의 깊은 부이에 전극을 삽입해 전기 자극을 전달, 신경회로를 조절하는 치료법이다. 파킨슨병 환자에게 안전하고 효과적인 치료법으로 알려져 있으며, 이상운동질환 개선과 인지 능력 개선 효과도 있는 것으로 알려졌다.
박광우 교수는 "파킨슨병은 시간이 지날수록 약물 효과가 불안정해지고 복용량이 증가하는 특징이 있다"며 "뇌심부자극술은 약물 효과를 보완하거나 대체하는 '전자약' 개념의 치료로 약물 부작용을 줄이면서도 운동기능을 안정적으로 유지할 수 있다"고 설명했다.
◇운동기능 뚜렷한 회복
뇌심부자극술을 받은 환자 대다수가 운동기능이 뚜렷하게 회복돼 스스로 일상생활을 수행할 수 있을 정도가 됐다.
파킨슨센터 박광우 교수팀은 2024년부터 2025년까지 약물로 조절되지 않은 중증 파킨슨 환자 중 뇌심부자극술을 받은 21명을 대상으로 연구했다. 이들 대부분은 수년간 약물을 복용해 왔음에도 더 이상 뚜렷한 증상 개선 효과가 없는 중증 파킨슨 질환자였다. 이들의 평균 약물 복용 기간은 약 5년 이상이었고, 평균 추적 관찰 기간은 약 12개월이었다.
연구 결과, 파킨슨병 운동기능을 평가하는 대표적 지표인 UPDRS III(운동기능 평가척도) 점수는 수술 전 평균 48점에서 수술 후 14점으로 감소했다.
UPDRS III는 총 132점 만점으로 점수가 높을수록 운동장애가 심각한 상태를 의미한다. 평균 34점 감소는 단순한 수치 변화가 아니라, ▲떨림(진전) ▲근육 경직 ▲서동증(움직임 느림) 등 주요 증상이 뚜렷하게 완화됐다는 것을 의미한다.
이는 환자들이 스스로 걷고, 식사하고, 일상생활을 수행하는 능력이 실질적으로 향상됐음을 보여주는 결과다.
◇약물 의존도 66% 감소
뇌심부자극술을 받은 환자들의 하루 약물 복용량도 획기적으로 감소했다.
연구 대상자 21명의 평균 레보도파 복용량은 수술 전 1352mg에서 수술 후 458mg으로 약 66% 감소했다.
레보도파는 파킨슨병 치료의 핵심 약물이지만, 장기 복용 시 약효 지속시간이 점차 짧아지고 이상운동증(dyskinesia), 환각, 정신증, 섬망 등의 부작용이 발생할 수 있다.
뇌심부자극술을 통해 약물 용량을 크게 줄이면서도 운동 증상을 개선할 수 있다는 점은 환자의 삶의 질 향상 측면에서 매우 중요한 의미가 있다.
박광우 교수는 "특히 최근 2년간 시행한 21명의 수술 결과를 보면, 환자들의 기능 회복 폭이 크고 약물 의존도가 뚜렷하게 감소했다"며 "적절한 시기에 수술을 고려한다면, 파킨슨병 환자의 삶의 질을 근본적으로 개선할 수 있다"고 강조했다.
한편, 가천대 길병원 파킨슨센터는 신경과·신경외과·재활의학과·정신건강의학과 등을 중심으로 한 다학제 진료체계를 갖추고 지난 해 개소, 파킨슨병 환자들을 위한 맞춤형 약물치료·수술적 치료·재활 프로그램을 본격 운영하고 있다. 특히 지난 2019년 이후 풍부한 임상 경험을 바탕으로 환자 맞춤형 자극 세팅을 통해 치료 효과를 극대화하고 있다. 이에 따라 최근 들어 시행 건수도 증가추세이다. 이는 약물 치료의 한계를 경험한 환자들 사이에서 수술적 치료에 대한 인식이 확대되고 있음을 보여준다. 뇌심부자극술은 파킨슨병뿐 아니라 본태성 떨림(ET), 근긴장이상증(Dystonia), 난치성 통증 등에도 적용되고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
