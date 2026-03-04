KB국민은행, '개인형 IRP' 절세 투게더 경품 이벤트 실시

기사입력 2026-03-04 17:10


KB국민은행, '개인형 IRP' 절세 투게더 경품 이벤트 실시
사진제공=KB국민은행

KB국민은행(은행장 이환주)이 연말정산 결과 확인 후 부족한 세액공제 혜택에 아쉬움을 느끼는 고객들을 위해, 지금부터 미리 준비하는 'KB국민은행IRP 절세 투게더: 세금 혜택은 꽉! 노후는 더 든든하게!' 이벤트를 진행한다.

개인형IRP는 연간 900만원의 세액공제 한도를 채울 경우, 소득 수준에 따라 총급여 5500만원 이하인 경우 최대 16.5%(148만5000원), 총급여 5500만원 초과인 경우 최대 13.2%(118만8000원)의 세액공제 혜택을 받을 수 있다.

이번 이벤트는 오는 31일까지 진행되며, 개인형IRP 신규 가입하고 이벤트 응모를 완료한 고객을 대상으로 진행된다. 신규 가입금액이 ▲300만원 이상인 고객에게는 신세계이마트 2만원 상품권 교환권 1매 ▲100만원 이상인 고객에게는 신세계이마트 1만원 상품권 교환권 1매 ▲ 20만원 이상 및 자동이체 10만원 이상 신규 등록 고객에게는 스타벅스 아메리카노 톨사이즈 1매 모바일 쿠폰을 증정한다.

이벤트 관련 세부 내용은 KB국민은행 홈페이지 또는 KB스타뱅킹 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

한편, '금융감독원 통합연금포털 기준'에 따르면 2025년 4분기 기준 KB국민은행의 디폴트옵션 적립금은 10조 9352억원으로 전체 41개 디폴트옵션 사업자 중 가장 많은 규모를 기록했다. IRP 디폴트옵션 역시 2024년 말 3조 5035억원에서 지난 해 5조 5509억원으로 1년 새 약 2조 이상 증가하며, 해당 기간 전체 사업자 중 가장 큰 증가폭을 보였다.

KB국민은행 관계자는 "연말정산 이후 절세의 필요성을 체감한 고객들을 위해 개인형IRP 이벤트를 준비한 만큼 많은 참여를 부탁드린다"고 밝혔다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.