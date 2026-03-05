인천힘찬종합병원, 인공신장센터 확장…투석 병상 41개로 확대

기사입력 2026-03-05 09:40


[스포츠조선 장종호 기자] 인천힘찬종합병원은 인공신장센터 확장 공사를 성공적으로 마무리하고 지난 4일 본원 2층 인공신장센터에서 확장 오픈식을 개최했다. 인공신장센터 의료진과 직원, 환자들이 참석한 가운데, 개회 선언과 경과 보고, 테이프 커팅, 사진 촬영 순으로 진행됐다.

2021년 개원 시 22병상으로 문을 연 인천힘찬종합병원 인공신장센터는 2023년 28병상으로 1차 증설을 거친 데 이어, 이번 확장 공사를 통해 ICU 1대를 포함, 총 41병상으로 규모로 대폭 확대됐다. 이를 통해 지역 내 투석 대기 환자들을 보다 안정적으로 수용할 수 있는 기반을 마련했다.

확장 시 중점을 둔 부분은 환자 안전과 치료의 질 향상이다. 투석 치료의 핵심인 RO(역삼투압) 정수 시스템을 최신 사양으로 교체하고, 필터 추가 및 펌프 용량 증설을 통해 수질 안정성을 극대화했다. 또한 감염 예방을 위한 격리실을 기존대로 사용하며 병상 간 간격을 최대한 확보했으며, 최신 전동침대와 TV, CCTV를 설치해 사각지대 없이 환자를 모니터링 할 수 있도록 조성했다. 더불어 고효율 혈액 투석 장비인 NCU18을 도입해 장비 시운전과 간호 인력 교육도 완료했다.

인천힘찬종합병원 신장내과 고서연 과장은 "이번 인공신장센터 확장을 계기로 지역 투석 치료 거점 병원으로서 역할을 강화하고, 환자들이 보다 편안한 환경에서 지속적인 치료를 받을 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

한편 인천힘찬종합병원은 지난 해 대한신장학회가 주관하는 '우수 인공신장실 인증제' 평가에서 투석 치료의 안전성과 전문성을 인정받아 '우수 인공신장실' 인증을 획득한 바 있다. '우수 인공신장실 인증제'는 바람직한 표준 치료지침을 제공하고, 혈액투석 서비스의 질을 향상시켜 투석환자들이 신뢰할 수 있는 진료 환경을 조성하기 위해 시행되고 있는 제도로, 인천힘찬병원은 전문 인력, 시설 및 장비, 수질검사, 투석 적절도 등 총 4개 영역 16개 지표에서 우수한 평가를 받았다.
