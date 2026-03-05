젤 네일 때문에 목숨 잃을 뻔…심장마비 치료 지연, 이유는?
|젤 네일을 환자(왼쪽)와 산소포화도 측정기기. 산소포화도 86%는 치명적일 수 있는 저산소혈증을 의미한다. 사진출처=바이두
[스포츠조선 장종호 기자] 손발톱을 꾸미는 젤 네일 때문에 응급 치료가 지연되는 일이 벌어져 의료진이 주의를 당부했다.
홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 중국 후난성에 사는 28세 여성 A는 지난달 5일 갑작스러운 심장마비로 응급실에 실려 갔다. 의료진은 즉시 산소포화도를 측정하기 위해 손가락 맥박 산소 측정기를 사용하려 했지만, 두꺼운 젤 네일이 적외선 투과를 막아 정확한 수치를 얻을 수 없었다.
의료진은 직접 네일을 제거하지 못해 결국 전문 도구를 가진 네일 아티스트를 긴급 호출, 손톱을 제거한 뒤에야 치료를 이어갈 수 있었다. 다행히 A는 제때 치료를 받아 목숨을 건졌다.
의료진은 "네일 아트가 긴급한 의료 현장에서 종종 치료를 방해한다"며 "과도한 손톱 연마나 일부 제품 자체도 건강에 위험을 줄 수 있다"고 경고했다.
한 전문의는 "네일을 즐기는 사람들은 최소한 한두 손가락은 안 하는 것이 '생명을 지키는 기회'가 될 수 있다"고 조언했다.
실제로 그는 과거 젤 네일 때문에 혈중 산소 측정이 불가능했던 20대 여성 환자를 치료한 경험이 있으며, 당시에는 귀에 부착하는 산소 측정기를 사용해 문제를 해결했다고 밝혔다.
한 제조업체 관계자는 "두꺼운 젤 네일뿐 아니라 짙은 색 네일 폴리시(광택 매니큐어)도 빛을 흡수하거나 반사해 측정 정확도를 떨어뜨린다"고 설명했다.
소식을 접한 네티즌들은 "앞으로 네일을 할 때 두 손가락은 비워둬야겠다"는 반응과 "위생 문제 때문에 네일을 하지 않았는데, 이제는 또 다른 이유가 생겼다"는 의견이 이어졌다. 반면 "귀나 발가락으로도 측정이 가능하니 네일을 자유롭게 할 권리가 있다"는 반론도 있었다.
