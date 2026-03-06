면도하면 털이 굵어진다고? 제모의 오해와 진실 '7가지'

|
[스포츠조선 장종호 기자] 최근 젊은층을 중심으로 제모가 하나의 '자기관리 문화'로 자리 잡고 있다.
첫째, 턱에 난 털을 뽑으면 더 많이 난다는 말은 사실이 아니다. 털을 뽑으면 모근은 그대로 남아 있어 다시 자라지만, 새로운 털이 늘어나는 것은 아니다. 다만 반복적인 뽑기는 피부 자극과 색소 침착을 유발할 수 있다.
둘째, 면도가 털을 더 굵게 만든다는 믿음 역시 착시다. 면도 시 끝이 잘려 둔탁해 보일 뿐, 실제 털의 구조나 성장 속도는 변하지 않는다.
넷째, 왁싱이 털을 점점 가늘게 만든다는 주장도 사실이 아니다. 털은 다시 원래 굵기로 자라며, 장기적인 변화는 나이와 호르몬 등 자연적 요인에 더 가깝다.
다섯째, 제모 크림이 모근까지 녹인다는 말은 잘못된 정보다. 크림은 피부 위의 털만 화학적으로 분해하며, 모근은 그대로 남아 있어 금세 다시 자란다.
여섯째, 피부가 어두우면 레이저 제모가 불가능하다는 인식도 틀렸다. 최신 레이저는 다양한 파장과 설정으로 모든 피부 톤에 안전하게 적용할 수 있다.
마지막으로 여름에 햇빛 때문에 털이 더 빨리 자란다는 믿음 역시 근거가 없다. 털 성장은 유전, 호르몬, 건강 상태에 더 크게 좌우되며, 여름철에는 단지 노출이 많아져 털이 더 눈에 띄는 것일 뿐이다.
