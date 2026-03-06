KCC글라스 홈씨씨, '이지바스' 욕실 시공 패키지 리뉴얼

기사입력 2026-03-06 10:23


KCC글라스 홈씨씨, '이지바스' 욕실 시공 패키지 리뉴얼
제공=KCC글라스

KCC글라스의 인테리어 전문 브랜드 '홈씨씨'가 '이지바스(EASY BATH)' 욕실 시공 패키지를 리뉴얼 출시했다고 5일 밝혔다.

이지바스는 기존 타일 시공 방식에서 벗어나 대형 패널인 '이지패널'과 '이지플로어'를 활용한 욕실 시공 패키지다.

욕실 시공 시 발생하는 소음, 분진, 누수 걱정을 줄이고 시공 시간을 크게 단축했다.

몰딩의 외부 노출 없이 시공하는 '히든메지몰딩공법'을 적용해 유지 관리가 쉽고 개방감 있는 욕실 공간 연출이 가능하다.

이번 리뉴얼을 통해 도시적인 세련미를 강조한 '어반 소프트(Urban Soft)', 아늑하고 포근한 분위기를 연출하는 '코지 내추럴(Cozy Natural)', 고급스럽고 시크한 공간을 완성하는 '모던 시크(Modern Chic)' 등 트렌드를 반영한 3가지 디자인 패키지로 재구성 했다.

비데 일체형 양변기, 무광 니켈 수전 등 구성품도 다양하게 추가 됐다.

이지바스 리뉴얼 출시를 기념해 이달 12일까지 홈씨씨 공식 인스타그램을 통해 이벤트를 진행한다

계정 팔로우하고 '좋아요'와 퀴즈의 정답 댓글을 남기면 참여가 완료되고 추첨을 통해 20명의 당첨자를 18일에 발표한다.

KCC글라스 관계자는 "시공 부담을 줄인 이지바스의 장점에 트렌디한 디자인과 편의성을 더하는데 주력했다"며 "이지바스가 가진 장점을 보다 많은분들께 알리기 위해 이번 이벤트를 기획했다"고 전했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[종합] 故최진실母 "딸 남긴 부동산 2채, 19년 동안 매각 안해…月천오백만원 임대료 환희·준희에게→유산 논란 '억울'"(연예뒤통령)

2.

김주하, 전 남편 폭력에 子 트라우마 고백 "장롱에 숨어 안 나와..아빠라고 안 불러"

3.

김지민, 2세 준비 중인데 울컥..."♥김준호, 냄새나 근처 오는 것도 싫어"

4.

故 김흥기, 공연 끝나고 분장실서 쓰러졌다...5년 의식불명 끝 별세 '17주기'

5.

송지효, 하루 1개 팔리던 속옷 사업..."제품 좋은데 몰라 슬퍼" 울컥

연예 많이본뉴스
1.

[종합] 故최진실母 "딸 남긴 부동산 2채, 19년 동안 매각 안해…月천오백만원 임대료 환희·준희에게→유산 논란 '억울'"(연예뒤통령)

2.

김주하, 전 남편 폭력에 子 트라우마 고백 "장롱에 숨어 안 나와..아빠라고 안 불러"

3.

김지민, 2세 준비 중인데 울컥..."♥김준호, 냄새나 근처 오는 것도 싫어"

4.

故 김흥기, 공연 끝나고 분장실서 쓰러졌다...5년 의식불명 끝 별세 '17주기'

5.

송지효, 하루 1개 팔리던 속옷 사업..."제품 좋은데 몰라 슬퍼" 울컥

스포츠 많이본뉴스
1.

미쳤다! SD 송성문, '비거리 131m' 메이저리그 마수걸이포 작렬! 팀 12득점 빅이닝 포문 열었다

2.

'KIA 초대박 예고' 이래서 비난 감수하고 뽑았구나…김도영만 '국대 타이거즈' 빛내는 게 아니다

3.

'몰래 온 손님'의 극찬, "숨 막히는 타선 업그레이드, LG와 함께 2강 출발"

4.

'잠실 빅보이' 2G만에 터졌다. 배찬승 149km를 밀어서. 김현수 공백 메울자 인정. "1군 시합만으로도 감사"

5.

'17년 걸렸다!' 한국 첫 경기 승, 체코 11대4 완파…문보경 그랜드슬램+위트컴·존스 대폭발[도쿄 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.