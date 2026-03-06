KCC글라스 홈씨씨, '이지바스' 욕실 시공 패키지 리뉴얼

|
KCC글라스의 인테리어 전문 브랜드 '홈씨씨'가 '이지바스(EASY BATH)' 욕실 시공 패키지를 리뉴얼 출시했다고 5일 밝혔다.
몰딩의 외부 노출 없이 시공하는 '히든메지몰딩공법'을 적용해 유지 관리가 쉽고 개방감 있는 욕실 공간 연출이 가능하다.
이번 리뉴얼을 통해 도시적인 세련미를 강조한 '어반 소프트(Urban Soft)', 아늑하고 포근한 분위기를 연출하는 '코지 내추럴(Cozy Natural)', 고급스럽고 시크한 공간을 완성하는 '모던 시크(Modern Chic)' 등 트렌드를 반영한 3가지 디자인 패키지로 재구성 했다.
이지바스 리뉴얼 출시를 기념해 이달 12일까지 홈씨씨 공식 인스타그램을 통해 이벤트를 진행한다
계정 팔로우하고 '좋아요'와 퀴즈의 정답 댓글을 남기면 참여가 완료되고 추첨을 통해 20명의 당첨자를 18일에 발표한다.
KCC글라스 관계자는 "시공 부담을 줄인 이지바스의 장점에 트렌디한 디자인과 편의성을 더하는데 주력했다"며 "이지바스가 가진 장점을 보다 많은분들께 알리기 위해 이번 이벤트를 기획했다"고 전했다.