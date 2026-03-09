몸에 좋고 맛도 좋은 '봄동 비빔밥', 주의점은?

|
[스포츠조선 장종호 기자] '두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)'에 이어 '봄동 비빔밥'도 최근 유행 먹거리다.
◇면역·노화 방지·독소 배출 효과 한꺼번에
봄동은 배추와 비슷한 엽채류 채소로, 겨울에 파종해 봄에 수확된다. 잎이 꽉 찬 일반 배추와 달리 잎이 크지 않고 옆으로 퍼져있으며, 일반 배추보다 단맛이 특징이다. 특히 봄동은 칼슘과 철 함량이 배추보다 높다. 칼슘 함량은 달걀의 2배 수준으로 우유와 비슷하며, 각종 미네랄도 풍부해 뼈 건강 유지에 도움을 준다. 또한 비타민 A의 전구체인 베타카로틴이 100g당 1015㎎으로 배추(171㎎)의 6배에 달하고, 비타민C 함량(30.18㎎)도 배추(15.13㎎)보다 2배 높아 독소 배출 및 면역력 강화 효능도 크다.
'동의보감(東醫寶鑑)' 등 고서에서도 봄동은 '피로해진 간 기능 회복을 돕는 식재료'로 기록돼 있다. 간은 우리 몸에서 해독 작용을 담당한다. 간 기능이 저하되면 독소가 축적되어 여러 건강 문제가 발현되는 만큼 기력 회복, 면역력 향상에 긍정적 채소라는 인식이 조선시대부터 이어져 온 셈이다. '본초강목(本草綱目)'에서는 '막힌 위장을 뚫어 통하게 하고, 음식을 잘 소화시켜 장기를 치료하는데 도움을 준다'고도 기술돼 있다.
◇'봄동 비빔밥' 조리 시 나트륨·당 함정 주의
다만, 봄동 비밤밥을 어떻게 조리하느냐에 따라 봄동의 장점이 반감되거나 오히려 건강에 부담을 줄 수 있어 주의가 필요하다. 멸치액젓이나 간장이 다량 들어가면 나트륨 섭취량이 높아질 수 있고, 설탕과 매실청 사용량에 따라 당 함량도 증가하기 때문이다. 고혈압이나 당뇨병 환자는 해당 음식을 조리할 때 더욱 신중을 기할 필요가 있다.
아울러 봄동은 한의학적으로 땅에서 겨울을 보낸 찬 성질의 식재료로 보고 있어, 과다 섭취 시 복통이나 설사 유발 가능성이 있다. 이에 봄동 섭취 시에는 따뜻한 성질과 매운맛을 가진 고추, 파, 생강, 찹쌀가루 등의 식재료와 함께 섭취하면 찬 성질을 중화시켜 복통으로 인한 부작용을 줄일 수 있다.
대구자생한방병원 이제균 병원장은 "봄동은 제철 채소로 면역력과 진액을 보충해 봄철 컨디션 관리에 도움을 줄 수 있다"며 "다만 SNS에 퍼진 봄동 비빔밥 레시피를 무분별하게 따라하기 보단 자신의 체질과 식습관을 고려, 균형 있게 섭취할 때 비로소 봄동이 영양학적인 제 역할을 할 수 있을 것"이라고 조언했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
