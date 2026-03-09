몸에 좋고 맛도 좋은 '봄동 비빔밥', 주의점은?

[스포츠조선 장종호 기자] '두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)'에 이어 '봄동 비빔밥'도 최근 유행 먹거리다.

지난 2008년 한 인기 예능 프로그램에서 방송인 강호동 씨가 봄동 비빔밥을 맛있게 먹는 장면이 영상플랫폼 등을 통해 역주행 되면서 관련 인기가 커지는 모습이다. 해당 영상의 숏폼 콘텐츠 조회수는 500만 회를 넘어섰고, 이와 맞물려 봄동 가격이 최근 한 달 새 30% 가까이 오르며 유통 시장 역시 출렁이고 있다.

간편한 조리법과 제철 식재료 라는 점도 인기 요인으로 꼽힌다. 조리법은 봄동을 겉절이로 무쳐 밥에 비비기만 하면 된다. 고춧가루와 액젓, 다진 마늘, 설탕 또는 매실청을 넣어 버무리는 방식이 대표적이며, 기호에 따라 계란과 고추장을 더하면 감칠맛이 강화되기도 한다. 그렇다면 해당 음식의 원재료인 봄동의 한의·영양학적 효능은 어떨까.

◇면역·노화 방지·독소 배출 효과 한꺼번에

봄동은 배추와 비슷한 엽채류 채소로, 겨울에 파종해 봄에 수확된다. 잎이 꽉 찬 일반 배추와 달리 잎이 크지 않고 옆으로 퍼져있으며, 일반 배추보다 단맛이 특징이다. 특히 봄동은 칼슘과 철 함량이 배추보다 높다. 칼슘 함량은 달걀의 2배 수준으로 우유와 비슷하며, 각종 미네랄도 풍부해 뼈 건강 유지에 도움을 준다. 또한 비타민 A의 전구체인 베타카로틴이 100g당 1015㎎으로 배추(171㎎)의 6배에 달하고, 비타민C 함량(30.18㎎)도 배추(15.13㎎)보다 2배 높아 독소 배출 및 면역력 강화 효능도 크다.

뿐만 아니라 봄동은 아미노산과 섬유질이 풍부해 장 건강 향상에 좋은 식재료로 알려져 있다. 장내 유익한 균을 증식시키고 독소를 제거해 변비예방 및 개선에 효과적이다. 아울러 세포 산화를 억제하고 활성산소를 없애줘 노화를 방지하고, 겨우내 푸석해진 피부를 개선시켜 스킨 케어에도 도음을 준다.

'동의보감(東醫寶鑑)' 등 고서에서도 봄동은 '피로해진 간 기능 회복을 돕는 식재료'로 기록돼 있다. 간은 우리 몸에서 해독 작용을 담당한다. 간 기능이 저하되면 독소가 축적되어 여러 건강 문제가 발현되는 만큼 기력 회복, 면역력 향상에 긍정적 채소라는 인식이 조선시대부터 이어져 온 셈이다. '본초강목(本草綱目)'에서는 '막힌 위장을 뚫어 통하게 하고, 음식을 잘 소화시켜 장기를 치료하는데 도움을 준다'고도 기술돼 있다.

◇'봄동 비빔밥' 조리 시 나트륨·당 함정 주의


다만, 봄동 비밤밥을 어떻게 조리하느냐에 따라 봄동의 장점이 반감되거나 오히려 건강에 부담을 줄 수 있어 주의가 필요하다. 멸치액젓이나 간장이 다량 들어가면 나트륨 섭취량이 높아질 수 있고, 설탕과 매실청 사용량에 따라 당 함량도 증가하기 때문이다. 고혈압이나 당뇨병 환자는 해당 음식을 조리할 때 더욱 신중을 기할 필요가 있다.

아울러 봄동은 한의학적으로 땅에서 겨울을 보낸 찬 성질의 식재료로 보고 있어, 과다 섭취 시 복통이나 설사 유발 가능성이 있다. 이에 봄동 섭취 시에는 따뜻한 성질과 매운맛을 가진 고추, 파, 생강, 찹쌀가루 등의 식재료와 함께 섭취하면 찬 성질을 중화시켜 복통으로 인한 부작용을 줄일 수 있다.

대구자생한방병원 이제균 병원장은 "봄동은 제철 채소로 면역력과 진액을 보충해 봄철 컨디션 관리에 도움을 줄 수 있다"며 "다만 SNS에 퍼진 봄동 비빔밥 레시피를 무분별하게 따라하기 보단 자신의 체질과 식습관을 고려, 균형 있게 섭취할 때 비로소 봄동이 영양학적인 제 역할을 할 수 있을 것"이라고 조언했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


