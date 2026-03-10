[SC헬스칼럼] '증상 없는' 녹내장, 평생 시야 지키는 올바른 대처와 관리

녹내장은 소리 없이 시야를 훔치는 무서운 질환이다. 한번 손상되면 되돌릴 수 없어, 진행을 늦추는 치료와 환자의 올바른 이해가 무엇보다 중요하다.
약물 치료는 가장 대표적인 방법으로, 대부분 안압 하강제인 안약을 사용해 녹내장의 진행을 억제한다. 안약은 방수 생성을 줄여 안압을 낮추거나, 방수 배출을 증가시켜 통로를 개선하는 두 가지 방식으로 작용한다. 환자 개개인의 상태와 녹내장의 종류, 부작용 가능성을 고려해 가장 적절한 약을 선택하고 꾸준히 점안하는 것이 중요하다.
레이저 치료는 약물 치료의 보조적 수단이거나 특정 상황에서 시행된다.
수술 치료는 안압을 낮추는 가장 적극적인 방법이다. 약물 치료로도 진행을 막기 어렵거나 약물 사용이 힘든 경우, 보다 강력한 안압 하강이 필요한 경우에 시행한다. 전통적인 섬유주 절제술, 아메드관 삽입술 외에도 최근에는 최소침습녹내장 수술(MIGS, MIBS) 등이 활용되고 있다. 수술마다 효과와 부작용이 다르므로 주치의의 판단으로 환자에게 맞는 방법을 선택하는 것이 중요하다.
녹내장의 가장 무서운 점은 증상이 거의 없다는 것이다. 양안에 중기 녹내장이 있더라도 시야 결손 위치가 겹치지 않으면 일상생활에서 불편함을 느끼지 못한다. 결국 말기에 이르러서야 병원을 찾는 경우가 많다. 흔히 안압이 오르면 통증이나 두통이 생긴다고 알려져 있지만, 이는 급성 안압 상승에 해당하며 대부분의 녹내장 환자는 증상을 느끼지 못한다. 이로 인해 안약을 처방받고도 효과를 체감하지 못해 점안을 소홀히 하는 경우가 적지 않으며, 다시 병원을 찾았을 때는 이미 병이 많이 진행된 경우가 많다.
녹내장은 한번 나빠지면 다시 좋아지지 않는 질환이다. 조기에 발견하더라도 질환의 특성을 제대로 이해하지 못하면 병을 키우는 결과를 낳을 수 있다. 녹내장 치료는 의사뿐 아니라 환자 본인의 이해와 꾸준한 관리가 함께할 때 성공할 수 있다. 증상이 없더라도 지속적인 치료를 이어가는 것이 평생의 시야를 지키는 유일한 길이다.
도움말=전주 온누리안과병원 김성현 원장
