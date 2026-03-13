강남세브란스병원 안철우 교수 '호르몬 사용 설명서 365 일력' 출간

[스포츠조선 장종호 기자] 국내 당뇨·호르몬 치료 분야의 권위자 안철우 교수(연세대 강남세브란스병원 내분비내과)가 신간 '안철우의 호르몬 사용 설명서 365 일력'을 출간했다.
호르몬은 수면, 식욕, 감정, 대사, 노화까지 우리 몸의 전 과정을 조율하는 생체 조정자다. 식욕이 멈추지 않거나, 충분히 자도 피로가 가시지 않고, 이유 없이 감정 기복이 심하다면 이는 의지의 문제가 아니라 호르몬 불균형의 신호일 수 있다. 이번 책은 복잡한 의학 지식을 일상의 언어로 풀어내고, 하루 한 장씩 실천할 수 있는 구체적인 호르몬 관리법을 담았다.
책은 4000종이 넘는 호르몬 중 인슐린에서 멜라토닌·옥시토신까지 수면, 식욕, 감정, 노화와 밀접하게 연결된 대표적인 호르몬을 총정리했다. 매달 하나의 호르몬을 소개하고, 그 역할을 이해하기 쉽게 설명한 뒤 일상에서 실천할 수 있는 관리 방법을 함께 제안한다. 어렵지 않게 읽히지만, 실제 생활에 바로 적용할 수 있도록 구성한 실질적인 관리 지침서다.
안철우 교수는 "호르몬의 역할을 이해하고 우리의 생활 습관을 조금씩 조율하는 것만으로 하루의 컨디션은 분명히 달라질 수 있다. 정해진 시간에 식사를 하고, 규칙적으로 잠들며, 가벼운 산책과 적당한 근력 운동을 지속하는 등 365개의 생활 밀착 루틴을 따라가다 보면 1년 뒤 놀라운 변화가 나타나리라 확신한다"고 말했다.
