메르세데스-벤츠 코리아, 스타 셰프 손종원과 함께 '메르세데스-벤츠 메이트' 협업 프로그램 전개

기사입력 2026-03-13 13:33


메르세데스-벤츠 코리아, 스타 셰프 손종원과 함께 '메르세데스-벤츠 메이…
스타셰프 손종원과 메르세데스-벤츠 코리아가 메르세데스-벤츠 메이트' 협업 프로그램을 전개한다. 사진제공=메르세데스-벤츠 코리아

메르세데스-벤츠 코리아가 국내 파인 다이닝을 대표하는 셰프 손종원과 손잡고 브랜드 협업 프로그램 '메르세데스-벤츠 메이트(Mercedes-Benz Mate)'를 진행한다.

'메르세데스-벤츠 메이트'는 각자의 분야에서 자신만의 철학과 라이프스타일을 보여주는 인물과의 협업을 통해 메르세데스-벤츠가 추구하는 브랜드 가치를 대중들에게 보다 친근하게 전달하기 위해 기획된 프로그램이다.

손종원 셰프는 프렌치 다이닝과 한식 레스토랑을 총괄하고 있으며, 두 레스토랑 모두 미쉐린 가이드 1스타를 획득하며 국내 파인 다이닝 업계를 대표하는 셰프로 평가받고 있다.

'메르세데스-벤츠 메이트' 손종원 셰프는 앞으로 메르세데스-벤츠 코리아의 디지털 콘텐츠 제작 및 주요 행사 등 다양한 브랜드 활동에 참여하며 고객들과 만날 예정이다. 이를 통해 브랜드와 고객 간 접점을 확대하고 일상 속 동반자로서의 메르세데스-벤츠 차량의 모습을 다양한 방식으로 선보일 계획이다.

메르세데스-벤츠 코리아 이상국 디지털, 마케팅 및 커뮤니케이션 부문 총괄 부사장은 "완벽을 추구하고 고객에게 최고의 경험을 제공하기 위해 끊임없이 노력하는 손종원 셰프의 지향점이 자사 브랜드 철학과 맞닿아 있어 이번 협업을 기획하게 됐다"라며, "이번 협업이 메르세데스-벤츠가 추구하는 브랜드 철학을 '메르세데스-벤츠 메이트'를 통해 더욱 확장하고, 서로 영감을 주고받는 계기가 되기를 바란다"고 전했다.

손종원 셰프는 "자동차는 그 차를 타는 사람의 취향을 잘 보여주는 존재라고 생각합니다. 누군가에게는 단순한 이동 수단일 수 있지만, 또 누군가에게는 일상 속에서 큰 즐거움을 주는 존재이기도 합니다. 하루 대부분의 시간을 레스토랑에서 보내기에, 좋아하는 자동차를 직접 운전하며 출퇴근하는 시간은 바쁜 하루 속에서 잠시 숨을 고르고 즐거움을 느낄 수 있는 소중한 순간이기도 합니다"며, "그런 점에서 '메르세데스-벤츠 메이트'로 함께하게 된 것은 저에게 더욱 특별한 의미로 다가옵니다. 예측하기 어려운 하루 속에서도, 제 취향이 담긴 자동차를 직접 운전하는 시간은 저에게 힐링이자 또 하나의 즐거움입니다"라고 말했다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘음주운전’ 이재룡, 사고 직후 또 술집..‘술타기’ 의혹 속 목격자 “대응 논의 분위기”

2.

'재혼' 윤남기, 가슴으로 낳은 딸에 애틋..유치원 졸업식 데이트 "선물 사주기"

3.

신봉선♥유민상, '결혼설' 이후 다시 만났다...핑크빛 재점화

4.

[인터뷰③] '아너' 정은채 "♥김충재 응원, 힘들 게 뭐가 있어..고마울뿐"

5.

박명수, '왕사남' 장항준 감독에 팩폭…"호랑이 CG 그게 뭐야"

연예 많이본뉴스
1.

‘음주운전’ 이재룡, 사고 직후 또 술집..‘술타기’ 의혹 속 목격자 “대응 논의 분위기”

2.

'재혼' 윤남기, 가슴으로 낳은 딸에 애틋..유치원 졸업식 데이트 "선물 사주기"

3.

신봉선♥유민상, '결혼설' 이후 다시 만났다...핑크빛 재점화

4.

[인터뷰③] '아너' 정은채 "♥김충재 응원, 힘들 게 뭐가 있어..고마울뿐"

5.

박명수, '왕사남' 장항준 감독에 팩폭…"호랑이 CG 그게 뭐야"

스포츠 많이본뉴스
1.

'세계 1위 섹시 미녀 축구선수와 결별' EPL 슈퍼스타, '8살 연하' 미녀 모델과 새 사랑 시작 화제...아버지는 축구계 거물

2.

"오타니 어떻게 상대하냐고? 전 타석 볼넷 주지" 도발에 안넘어간 대인배 "당신 배트 만질 것"

3.

2019년 손흥민 "북한 심한 욕설도 해" 달라진 게 없다...2026년도 비상식 논란, 관중과 무력 충돌+경기 거부 사태 "이런 모습 처음"

4.

"개막전 SSG전이니 낼까 했는데…" KIA 데일, 오늘도 라인업 빠진 이유[광주 현장]

5.

"오히려 지금 매 맞는 게 낫다" 완벽주의자인가? '위태위태' 야심차게 고른 아쿼의 갈짓자 행보, 그런데 상대팀 반응은 '우와', 베테랑 사령탑, 눈 하나 깜짝 안한다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.