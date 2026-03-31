"야구 경기 중 ○○ 관절 부상 주의"…힘찬병원, 건강 캠페인 퀴즈 이벤트

[스포츠조선 장종호 기자] 힘찬병원이 채널A와 공동으로 펼치고 있는 건강 캠페인의 온라인 퀴즈 이벤트를 실시한다. 4월 야구 스포츠를 주제로 경기 중 발생할 수 있는 어깨 부상 위험과 예방법에 대한 정보를 담고 있다. 힘찬병원 이수찬 대표원장과 인천힘찬종합병원 김형건 병원장, 채널A 야구여왕 출연진 송아 선수가 야구를 안전하게 즐기는 방법을 소개한다.

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야구는 어느 포지션이나 공을 던지는 동작이 기본이다. 특히 투구와 타격 과정에서 어깨 관절의 반복적인 회전이 이루어진다. 때문에 회전근개 손상, 인대 파열, 탈구 등 다양한 어깨 부상이 발생할 수 있어 주의가 필요하다. 무엇보다 준비되지 않은 상태에서의 플레이는 부상 위험을 높일 수 있어 워밍업과 평소 근력 강화가 중요하다.

이번 이벤트는 건강 캠페인 1분 영상을 시청한 후 퀴즈의 정답을 맞히는 방식으로 진행된다.

참여 방법은 힘찬병원 공식 인스타그램(@himchanhospital)을 팔로우한 뒤 댓글로 퀴즈의 정답을 남기면 된다. 이벤트는 2026년 4월 한 달간 진행되며, 정답자 중 추첨을 통해 음료 교환권을 증정할 예정이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com