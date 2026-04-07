한국관광공사, 대한민국SNS 기지단-민관 협업 숨은 관광지 발굴 지원

Advertisement

한국관광공사가 '대한민국 구석구석 SNS 기자단'이 민간 협업으로 발굴한 소도시의 숨은 관광지를 홍보한다. 숨은 관광지 홍보는 인구감소지역 내 있는 곳을 중심으로 진행된다.

Advertisement

7일 한국관광공사에 따르면 지난 7일 현대자동차와 업무협약을 체결, 인구감소지역 등 소도시의 숨은 관광지 발굴에 나선다. 숨은 관광지 발굴은 10주년을 맞이한 여행 전문 크리에이터 기자단 '다님'과 현대자동차 SNS 기자단 'H-스타일리스트'의 협업을 통해 진행된다. 전기차 활용 친환경 여행 콘텐츠를 제작하는 등 모빌리티 결합형 관광 콘텐츠를 중심으로 새로운 여행법도 제안한다.

지난달 20일 출범한 대학생 기자단 '트래블리더' 18기도 4월 10일 캐논코리아와 업무협약을 체결한다. 캐논코리아는 협약을 바탕으로 트래블리더에게 카메라 무상 대여를 지원하고, 전문 사진작가의 실무 교육 및 공동 취재 프로그램을 운영한다. 트래블리더는 연중 전국 관광지의 매력을 생생하게 담아 사진전을 개최할 예정이다. 다님과 트래블리더는 지금까지 600명 이상의 수료자를 배출했다. 지난해에는 거창·부여·해남 등 인구감소지역을 포함한 전국 108개 지역에서 1700건 이상의 밀착형 관광 콘텐츠도 선보였다.

이선우 한국관광공사 국내디지털마케팅팀장은 "다양한 민간 협력을 통해 대한민국 구석구석 숨겨진 명소를 재조명하고, 지역관광 활성화에 앞장서겠다"고 말했다.

Advertisement

김세형 기자 fax123@sportschosun.com