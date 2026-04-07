한화생명·서울시골프협회, 동남아 5개국 주니어 초청 골프 대회 개최 및 인재 육성을 위한 MOU 체결

◇한화생명 이경근 대표이사(왼쪽)와 서울시골프협회 조영훈 회장이 6일 서울 63빌딩에서 한화생명 인비테이셔널 아시아 여자주니어 골프 대회 개최를 위한 MOU를 체결하고 있다. 사진제공=한화생명

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한화생명이 지난 6일 서울 63빌딩에서 서울시골프협회와 '한화생명 인비테이셔널 아시아 여자주니어 골프 대회 개최 및 인재 육성을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다. 이경근 한화생명 대표이사, 김동욱 글로벌전략실장과 조영훈 서울시골프협회 회장, 최명신 수석부회장 등 주요 관계자들이 이날 협약식에 참석했다.

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이번 협약은 오는 10월에 개최할 '한화생명 인비테이셔널 아시아 여자주니어 골프 대회'를 위해 체결됐다. 본 대회는 한화생명이 주최하고 서울시골프협회가 주관하며 대한골프협회가 후원한다.

베트남, 인도네시아, 싱가포르, 말레이시아, 태국 등 동남아 5개국 및 대한민국에서 선발된 주니어 유망주 80~100명이 참가할 예정으로, 54홀(3라운드) 이상의 플레이 방식으로 운영된다.

양측은 참가 선수들에게 실질적인 성장 기회도 함께 제공한다. 본 대회는 세계아마추어골프랭킹(WAGR) 포인트를 부여할 수 있도록 대한골프협회와 협의를 마쳐, 향후 참가 선수들이 국제 무대로 진출할 수 있는 기반이 될 것으로 기대된다.

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한화생명 관계자는 "한국 여성 골프의 성장 과정에서 세계적 선수를 배출해온 경험을 바탕으로, 동남아에서도 차세대 골프 인재들이 성장할 수 있는 기반을 마련하고자 한다"고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com