GKL사회공헌재단, 맞춤형 자워봉사 여행 '지역상생 볼런투어' 참여자 모집

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GKL사회공헌재단이 그랜드코리아레저와 함께 'GKL 지역상생 볼런투어' 참여자를 모집한다. 지역상생 볼런투어는 자원봉사와 관광을 결합한 사회공헌형 프로그램이다. 지역상생 볼룬투어는 감정노동자, 관광업계 종사자 및 대학(원)생, 외국인유학생 등 다양한 참여자를 대상으로 진행되며, 5월부터 총 9회에 걸쳐 진행될 예정이다.

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13일 GKL사회공헌재단에 따르면 지역상생 볼런투어는 경기도 연천에서 시작, 전국 사회복지시설에서 근무하는 사회복지사들을 대상으로 운영된다. 1회차 참여자 모집은 4월 13일부터 27일까지 온라인 접수를 통해 진행된다. 참가비는 무료이며 숙박, 식사, 프로그램 운영비 등은 재단에서 지원한다. 농가 및 지역 일손 돕기 등 자원봉사 활동과 지역 관광지 탐방 및 문화체험 등이 진행되며 회차별 참여 인원은 20~25명이다.

GKL사회공헌재단 관계자는 "지역상생 볼런투어는 단순한 관광을 넘어 지역사회와 함께하는 실천형 사회공헌 프로그램"이라며 "지역과 교류를 통해 사회적 가치를 경험하고, 각자의 삶과 현장에서 확산해 나가는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com