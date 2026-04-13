제주관광공사, 트렌드 선도 프리미엄 관광 콘텐츠 공모사업 진행

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제주관광공사기 제주도와 함께 4월 23일까지 '트렌드 선도 프리미엄 관광 콘텐츠(재도약 트랙)' 공모사업을 진행한다. 재도약 트랙은 온라인 채널을 통해 제주도내 관광사업체의 콘텐츠를 지원하기 위한 프로젝트다. 도내 관광사업체가 보유한 상품과 서비스를 시장 변화와 소비자 수요에 맞게 재구성을 하는 데 초점을 맞췄다.

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13일 제주관광공사에 따르면 재도약 트랙 공모 대상은 제주도내 관광 관련 사업체 중 업력이 5년 이상인 사업체다. 현재 운영 중인 관광상품이나 서비스를 전환하거나 개선, 새로운 상품으로 개발 및 판매를 희망하는 사업체를 대상으로 총 10곳을 선발할 예정이다.

선정된 사업체에는 신규 상품 개발을 위한 체계적인 재도약 컨설팅이 지원된다. 품화가 완료됐을 시 공사가 추진하는 사업과 연계해서 홍보 및 마케팅 지원도 추가로 받을 수 있다.

제주관광공사 관계자는 "기존 사업체를 경쟁력 있게 만드는 일은 새로운 기업을 발굴하는 것만큼 제주관광의 중요한 과제"라며 "공모사업을 통해 도내 관광사업체가 시장 변화에 맞춰 재도약할 수 있도록 지원, 제주관광의 질적 성장에 기여하겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com