문체부-한국관광공사, '모두의 봄, 열린 여행' 캠페인 추진

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문화체육관광부와 한국관광공사가 4월 20일 장애인의 날을 맞아 열린여행 주간 '모두의 봄, 열린 여행' 캠페인을 추진한다. 캠페인 기간은 4월 14일부터 4월 30일까지이며, 개막식은 4월 14일 서울 하이커그라운드에서 진행된다.

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13일 한국관광공사에 따르면 캠페인 기간 동안 서울 하이커그라운드 1층, 5층에서는 다감각 여행 팝업 '다정다감'이 운영된다. 진동으로 자연의 소리를 느끼는 '리듬 체험관', 손끝으로 읽는 '야외 점자 도서관' 등 다감각 전시 등도

한국관광공사는 캠페인 기간 동안 대국민 인식 개선과 함께 관광취약계층을 위한 현장 체감형 혜택을 강화한다. 전국 24개 지자체의 36개 열린관광지 및 민간 시설에서 특별 할인을 제공하는 게 대표적이다. 무장애 여행상품과 요트 투어, 레일바이크 등 민간 레저 시설 이용 등 선택의 폭도 넓혔다.

한국관광공사는 장애인, 고령자, 영유아 동반 가족 등 관광취약계층 210명을 대상으로 총 7회의 '나눔여행'을 운영한다. 상주·양평·진주 등 전국 열린관광지를 방문하는 패키지형 프로그램으로, 숙박·식음·교통 등 여행 전반을 지원한다. 여행 모집에는 4000명 이상의 사연이 접수됐으며, 6월부터 하반기까지 떠나는 나눔여행 모집도 추가로 진행될 예정이다.

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박성혁 한국관광공사 사장은 "누구나 여행의 즐거움을 평등하게 만끽할 수 있도록 무장애관광 환경 조성에 앞장서겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com