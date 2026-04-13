KT, TV+AI 결합 '지니 TV 탭 4' 선보여

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KT가 태블릿형 IPTV 단말 '지니 TV 탭 4'를 출시한다고 13일 밝혔다.

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KT에 따르면 지니 TV 탭 4은 콘텐츠 접근성과 스마트 기능이 강화 된 게 특징이다. 지니 TV 위젯 기능을 통해 별도의 앱 실행 없이 홈 화면에서 인기 VOD 콘텐츠를 시청할 수 있고, 구글의 최신 AI 모델인 '제미나이(Gemini)' 호출 기능을 통해 AI 비서 서비스도 경험할 수 있다.

지니 TV 탭 4는 11인치 화면과 7040mAh 배터리, 25W 고속충전 등을 지원한다. 6GB 메모리(RAM)와 128GB 저장용량 탑재를 비롯해 최대 2TB까지 지원하는 외장 스토리지를 통해 대용량 콘텐츠 저장도 지원하는 등 고객 편의성도 높였다.

기존 KT IPTV 가입 고객은 TV 요금제에 월 8800원(지니 TV 에센스 3년 약정, 복수 단말 기준)을 추가하면 지니 TV 탭 4를 추가 TV로 이용할 수 있다. 단말 단독 구매를 원하는 고객은 KT 모바일 요금제 '삼성 초이스'에 가입할 경우, 약정 기간 동안 단말 할부원금을 최대 14만4000원(2년 약정 기준)까지 할인 받는다.

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손정엽 KT Device사업본부장(상무)은 "AI 기술을 접목한 다양한 디바이스를 통해 차별화된 미디어 라이프를 제공하겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com