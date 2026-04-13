LG전자, 핵심 인재 키운다…임직원 대상 연구·전문위원 선발

◇LG전자 서초 R&D캠퍼스에서 열린 연구·전문위원 임명식에서 LG전자 CTO 김병훈 부사장(왼쪽)이 CTO부문 소자재료연구소 김정섭 연구위원(우측)과 함께 기념 촬영을 하고 있는 모습.사진제공=LG전자

Advertisement

Advertisement

LG전자가 핵심 인재 육성을 위해 임직원 대상 연구·전문위원을 선발했다고 13이 밝혔다. 연구·전문위원은 LG전자가 R&D, 생산, 품질, 디자인 등 다양한 전문분야에서 최고 전문가로 성장하는 커리어 비전 제시와 핵심인재 육성 차원에서 2009년부터 운영하고 있는 제도다. 후보자 추천부터 전문성 및 역량에 대한 심층 리뷰, 최고경영진 주관 선발 위원회 등 엄격한 과정을 거쳐 직무별 전체 1% 수준에 해당하는 소수 인원만이 연구·전문위원으로 선발된다.

Advertisement

LG전자에 따르면 최근 연구위원 15명, 전문위원 7명 등 22명을 2026년도 연구·전문위원으로 선발했다. 올해 연구위원 선발은 미래준비 차원에서 중점 육성중인 분야에 초점을 맞춰 진행했다. CTO부문 소자재료연구소 김정섭 연구위원은 차세대 AI데이터센터에 활용되는 차세대 냉각 솔루션 개발을 주도해온 성과를 인정받았다. VS사업본부 김동욱 연구위원은 운전자 시선에 따라 초점을 조절하는 초경량 증강현실 헤드업 디스플레이(AR-HUD) 등 광학기술 기반 차세대 차량용 디스플레이 기술을 개발해온 공로를 인정받았다. 디지털 트윈 기술로 실제 장비 없이도 제품 성능과 제어 알고리즘을 검증할 수 있는 AI 능동제어 분야 연구를 주도해 온 ES사업본부 박노마 연구위원도 신임 연구위원으로 선정됐다. 올해 전문위원은 특허, 상품기획, 디자인, 품질 등 직군에서도 선발됐다.

LG쩐자는 "올해 새롭게 선발된 인재를 포함하면 LG전자에서 총 222명이 연구/전문위원으로 근무하고 있다"고 밝혔다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com