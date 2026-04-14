[부고] 조진호(스포츠경향 편집국장)씨 모친상

▲ 경영선 씨 별세, 조진호(스포츠경향 편집국장)·건호(몽고DB 상무)·정미·정주(주한미군사령부 근무)·정임 씨(미국 아마존 근무) 모친상, 오새리(한스경제 차장)·최원정 씨(제이쿠 근무) 시모상, 유창연(강원대 명예교수)·조규백(국세청 근무)·이규정 씨(미국 구글 부사장) 장모상 = 14일, 춘천 강원대병원 장례식장 1호실, 발인 16일 오전 7시 30분, 장지 춘천 경춘공원묘원,
김세형 기자 fax123@sportschosun.com
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▲ 경영선 씨 별세, 조진호(스포츠경향 편집국장)·건호(몽고DB 상무)·정미·정주(주한미군사령부 근무)·정임 씨(미국 아마존 근무) 모친상, 오새리(한스경제 차장)·최원정 씨(제이쿠 근무) 시모상, 유창연(강원대 명예교수)·조규백(국세청 근무)·이규정 씨(미국 구글 부사장) 장모상 = 14일, 춘천 강원대병원 장례식장 1호실, 발인 16일 오전 7시 30분, 장지 춘천 경춘공원묘원,
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