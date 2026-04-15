'60구 달걀'·'박스 과일' 매출 ↑…고물가에 대용량 비축·소분 '벌크소비' 늘어

◇SSG닷컴 '쓱 트레이더스 배송' 매출 인포그래픽. 이미지 제공=SSG닷컴

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물가 상승이 지속되면서, 대용량 상품을 구매해 비축·소분하는 '벌크소비'가 늘어난 것으로 나타났다.

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SSG닷컴에 따르면, 올해 1~3월 창고형 할인점 상품을 배송해주는 '쓱 트레이더스 배송' 매출이 전년 동기 대비 38% 증가했다.

특히 매출 비중이 가장 큰 신선식품이 44% 신장한 것으로 집계됐다. 두 판 분량의 '60구 달걀'이나 박스 단위 과일, 1~2kg 단위로 판매하는 돼지고기·소고기 등이 주목받으며, 달걀(59%), 과일(52%), 축산(45%)이 오름세를 주도했다. 간편식(HMR) 매출도 40%가량 늘었는데, 냉동 간편식은 편의식(60%), 만두(48%) 중심으로 뚜렷한 성장세를 보였고, 김치, 반찬 등 농산HMR 매출도 85% 급증했다.

약 36% 증가한 가공식품 매출도 장기 보관이 가능한 품목 위주의 '비축형 소비'가 뚜렷하게 나타났다. 특히 60~100입 이상의 대단량 상품 수요가 확대된 커피·차(72%)와 건강식품(43%)의 약진이 두드러졌다. 일상용품 역시 대용량 상품 중심으로 매출이 31% 증가했는데, 기저귀는 2배 이상(114%), 헬스케어(90%)와 헤어케어(53%) 등도 매출이 크게 늘었다. 일반 상품보다 최대 1.5배가량 긴 40~50m 길이의 화장지와 대용량 세제도 매출 상승을 뒷받침했다.

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SSG닷컴 관계자는 "식재료를 대량으로 구매한 뒤 소분해 보관하는 문화 확산이 뚜렷해진 가운데, 대용량 가성비 상품을 온라인에서 구매하고 편리하게 받아볼 수 있다는 점이 고물가 시대에 호응을 얻고 있는 것으로 보인다"고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com