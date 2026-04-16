김 원 서울특별시보라매병원 내과학교실 교수, 제59회 유한의학상 대상 영예

◇제 59회 유한의학상 시상식. 왼쪽부터 서울특별시의사회 황규석 회장, 연세의대 의생명시스템정보학교실 유승찬 부교수, 서울의대 보라매병원 내과학교실 김원 교수, 울산의대 서울아산병원 영상의학교실 안유라 조교수. 사진제공=유한양행

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김 원 서울의대 서울특별시보라매병원 내과학교실 교수가 제59회 유한의학상 대상의 영예를 안았다. 젊은 의학자상에는 유승찬부교수(연세대학교 의과대학 의생명시스템정보학교실)와 안유라 조교수(울산의대 서울아산병원 영상의학교실)가 각각 선정됐다.

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유한양행과 서울특별시의사는 지난 15일 저녁 소공동 웨스틴조선호텔에서 제59회 유한의학상 시상식을 개최했다.시상식에는 황규석 서울특별시의사회장, 유한양행 김열홍 사장 등이 참석했다.

유한의학상 대상 수상자에게는 5,000만원,젊은 의학자상 수상자에게는 각각 1,500만원의 상금이 수여된다.

서울특별시의사회가 주관하고 유한양행이 후원하는 유한의학상은 '미래의 의학발전을 위한 초석을 마련하고, 의학자들의 연구 의욕을 고취한다'는 취지 아래 지난 1967년 제정돼 수상자를 100명 이상 넘게 배출하는 등 국내 최고 권위의 학술시상제도로 자리매김하고 있다.

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김원 교수는 대사이상지방간질환 (MASLD) 환자개인별로 유전적 조절 패턴까지 정밀하게 추적해 환자 맞춤형 진단과 치료 타겟 개발의 중요한 기초를 닦은 점을 높이 인정받았다. 유승찬 부교수는 AI와 심장학이 교차하는 지점에서 임상적 문제를 정면으로 다뤄 심방세동 예방을 위한 새로운 패러다임을 제시한 점에서, 안유라 조교수는 영상에서 폐암이 강력히 의심되는 환자에게 폐부분절제술이 계획된 경우 수술 전 폐 조직검사를 신중히 고려할 근거를 제시한 점을 인정받아 수상하게 됐다. 특히 이번 제59회 유한의학상 심사에서는 내과계, 외과계, 기초의학 및 지원과 등 각 과를 망라해 수상자를 선정했다.

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김열홍 유한양행 사장은 "의료진분들의 헌신에 깊은 존경을 표한다"며, "연구자분들의 뜨거운 열정과 숭고한 정신이 무한한 의학 발전으로 이어지기를 기대하고, 유한의학상이 그 길에 도움이 될 수 있도록 노력을 다하겠다"고 밝혔다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com