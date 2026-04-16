'계좌 개설하면 1만5000원 지급' 키움증권-토스 중개형 ISA 계좌 개설 이벤트

사진제공=키움증권

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키움증권이 토스 앱을 통해 중개형 ISA 계좌를 신규 개설하는 고객 전원에게 현금 1만5000원을 당일 지급하는 이벤트를 진행한다고 16일 밝혔다.

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토스 앱에서 오후 4시 이전에 키움증권 중개형 ISA 계좌를 개설하면 당일 현금을 지급한다. 4시 이후 개설하면 다음 날 지급 받는 식이다..

이와 별도로 키움증권 홈페이지와 모바일트레이딩시스템(MTS) 영웅문S#에서는 다양한 중개형 ISA 이벤트를 진행하고 있다. 토스 앱에서 현금 지급을 받은 고객도 이벤트에 참여할 수 있다. 참여 조건을 충족하면 최대 551만원의 추가 혜택을 받을 수 있다.

중개형 ISA 이벤트는 세 가지 혜택으로 구성된다. 먼저, 중개형 ISA 계좌를 신규 개설하거나 타사에서 이전하는 고객 전원에게 투자지원금 1만원을 지급한다. 추첨을 통해 1만5000원에서 50만원의 투자지원금을 추가로 제공한다. 타사 이전 고객은 추첨 우선권이 부여된다.

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또, 중개형 ISA 계좌에 200만원 이상을 순입금하고 국내 주식 또는 상장지수펀드(ETF)를 1주 이상 거래한 고객을 대상으로 최대 500만원의 투자지원금을 추첨 지급한다(올해 7월 31일까지 잔고유지 조건). 순입금액 규모에 따라 1만원부터 70만원까지 차등 지급한다.

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타사에서 1000만원 이상 이전한 고객은 순입금액을 2배로 인정해 더 높은 혜택을 받을 수 있다. 타사 이전 고객은 3000만원 이상 입금 시 추첨을 통해 100만원(3명) 또는 500만원(1명)의 보너스 혜택이 제공된다.

마지막으로, 거래 이벤트에서는 중개형 ISA 계좌에서 국내주식 또는 ETF를 500만원 이상 순매수한 고객을 대상으로 국내상장 ETF 1주를 추첨 지급한다. KODEX 코스닥150, TIGER 반도체TOP10, KODEX 200 등 5개 종목이 대상이며 신규·기존 고객 모두 참여 가능하다.

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키움증권 관계자는 "이번 이벤트는 중개형 ISA에 처음 관심을 갖는 신규 고객은 물론, 타사에서 이전을 고민 중인 고객 모두에게 실질적인 혜택을 드리기 위해 마련했다"고 말했다.

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이벤트 신청 및 자세한 내용은 토스 앱의 계좌개설 메뉴 또는 키움증권 홈페이지에서 확인할 수 있다.

이원만 기자 wman@sportschosun.com