삼양사 국제베이커리페어 참가, 냉동생지 브랜드 '프레팡' 소개

'2026 한국국제베이커리페어'에 마련된 삼양사 부스. 사진제공=삼양홀딩스

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삼양사가 16일부터 19일까지 서울 코엑스에서 열리는 '2026 한국국제베이커리페어'에 참가해 자체 생산하는 냉동생지 브랜드 '프레팡(PretPain)'을 알렸다.

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한국국제베이커리페어는 국내 최대 규모의 제과·제빵 산업 전문 전시회로, 원재료부터 설비, 유통에 이르기까지 베이커리 산업 전반을 아우르는 기업들이 참여한다. 삼양사는 이번 전시에서 지난해 11월 론칭한 냉동생지 브랜드 '프레팡'의 신제품을 공개하고, 이를 활용한 카페·베이커리 전문 솔루션을 제안한다.

특히 삼양사는 최근 증설한 냉동생지 공장에서 생산하는 RTB(Ready To Bake) 생지를 주력으로 선보인다. 냉동생지는 발효 공정 여부에 따라 RTP(Ready To Prove)와 RTB로 구분되는데, RTP는 성형까지 마친 뒤 냉동해 조리 시 발효와 굽기 과정이 필요한 반면 RTB는 발효까지 완료한 상태로 급속 냉동해 해동 후 바로 굽기만 하면 되는 것이 특징이다.

RTB 생지를 활용할 경우 자가반죽 대비 약 70%, RTP 제품 대비 약 35% 수준으로 전체 조리 시간을 단축할 수 있다. 이에, 가정에서 오븐을 통해 손쉽게 조리가 가능할 뿐만 아니라 카페와 레스토랑에서도 조리 공정이 간소화되면서 작업 효율을 높이고 설비 및 인력 부담을 줄일 수 있는 솔루션으로 주목받고 있다. 이번 전시에 선보이는 RTB 생지는 2026년도 하반기부터 서브큐몰에서 구매 가능하다.

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삼양사는 RTB 생지를 비롯해 시트류, 크로와상류, 파이류 등 3개 카테고리 내 총 28개 제품을 공개한다. 시트류 생지는 파이, 페이스트리, 몽블랑 등 다양한 베이커리의 베이스로 활용되는 제품으로 규격과 두께에 따라 식감과 용도에 맞게 선택할 수 있는 점이 특징이다.

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크로와상류 생지는 24겹의 결이 만들어내는 바삭한 식감과 고급 버터의 풍미를 강조한 제품으로, 기본 크로와상 외에도 곡물, 감귤잼, 초코 헤이즐넛 등 트렌디한 토핑을 적용한 제품군까지 포함해 라인업을 확장했다. 파이류는 롤, 플레이트 등 다양한 형태로 구성하고, 초콜릿, 오렌지, 피스타치오, 아몬드 등 다채로운 필링과 토핑을 더해 제품 완성도를 높였다.

삼양사는 트렌드를 반영한 식재료와 메뉴를 접목한 레시피도 제안할 계획이다. 삼양사 소속 제과기능장들이 프레팡 제품을 활용해 차별화된 메뉴를 시연하고 카페 점주와 외식업장, 호텔 등 다양한 사업장에서 바로 적용 가능한 메뉴 아이디어를 제시한다.

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시연에서는 시트류 생지로 만든 큐브 형태의 몽블랑 위에 피스타치오와 초콜릿을 조합한 두바이 스타일 토핑을 올린 '두쫀 몽블랑 큐브' 쫀득한 인절미와 고소한 버터 풍미가 어우러진 '인절미 버터떡' 바삭한 결이 살아있는 페이스트리 속에 진한 말차 크림을 가득 채운 '말차오름' 등 총 12종의 메뉴를 선보인다. 시연은 오전과 오후 각 1회씩 2~3개 품목으로 진행되며, 시연한 메뉴는 관람객들이 시식할 수 있도록 제공된다.

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삼양사 양철호 식자재유통BU장은 "RTB 생지는 단순히 공정을 줄이는 것을 넘어 매장 간 품질 편차를 최소화하고, 운영 표준화를 이룰 수 있는 점에서 의미가 있다"며 "누구나 일정한 수준의 베이커리 메뉴를 구현할 수 있도록 해 고객 경험의 일관성을 높이는 데 기여할 것"이라고 말했다.

한편, 삼양사는 '프레팡' 외에 프랑스 베이커리 브랜드 '쿠프드 팟(Coup de pates)' 정통 덴마크 베이커리 브랜드 '메테 뭉크(Mette Munk)' 스위스 냉동 베이커리 브랜드 '히스탕(Hiestand)' 뉴질랜드 유제품 브랜드 '앵커(Anchor)' 등 국내 공급하는 4개 해외 브랜드 상품을 함께 전시한다.

삼양사는 이번 전시에 앵커 버터와 완제품 베이커리, 프랑스산 프리미엄 냉동 베이커리 제품까지 함께 구성함으로써 카페·베이커리 운영 전반에 적용 가능한 통합 솔루션을 제안한다는 방침이다.

이원만 기자 wman@sportschosun.com