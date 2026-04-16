몽벨코리아, 18일 용산 직영점 리뉴얼 오픈

몽벨 버사라이트 백. 사진제공=몽벨

몽벨 방수자켓. 사진제공=몽벨

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엠비케이코퍼레이션(대표 노영찬)이 전개하는 글로벌 아웃도어 브랜드 '몽벨(Montbell)'이 오는 18일, 서울 용산 직영점을 리뉴얼 오픈한다.

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이번 리뉴얼 매장은 몽벨 고유의 기술력과 브랜드 정체성을 공간 전반에 구현하는 데 집중했다. 기능성 소재에서 영감을 받은 공간 디자인을 바탕으로 가변적인 공간과 미니멀한 구성을 통해 제품의 기능성과 감성을 시각적으로 전달하는 것이 특징이다.

리뉴얼 오픈과 함께 26SS 시즌 경량 아웃도어 제품도 선보인다. 몽벨은 '가벼움'을 단순한 무게의 수치가 아닌 브랜드의 핵심 기능으로 정의해왔다. 이번 시즌은 아웃도어 본연의 성능은 유지하면서도 무게를 최소화한 제품들로 구성해, 일상과 아웃도어를 유연하게 넘나드는 스타일을 제안한다.

주요 라인업으로는 자체개발 소재 드라이테크(DRY-TEC)를 적용한 고기능성 방수 자켓 라인과 초경량 윈드쉘 라인이 포함된다. 또한, 소형 액세서리와 캡 등 미니멀한 디자인과 실용성을 겸비한 제품군을 폭넓게 구성했다.

몽벨 트레킹선글래스. 사진제공=몽벨

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특히, 출시 직후 높은 반응을 얻은 초경량 윈드쉘인 '윈드 블라스트 자켓'과 뛰어난 휴대성과 컴팩트함을 갖춘 '버사라이트 팩', '트레킹 선글라스' 등을 매장에서 직접 착용하고 체험할 수 있다.

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몽벨코리아 관계자는 "용산 직영점 리뉴얼을 시작으로, 오는 9월 서촌 직영점 오픈을 포함해 향후 주요 거점 상권을 중심으로 브랜드 헤리티지를 반영한 직영 매장을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

이원만 기자 wman@sportschosun.com