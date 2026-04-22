재발 잦은 고위험 자궁암 '자궁 암육종', 면역항암 병용요법 효과 입증

펨브롤리주맙 단독요법과 렌바티닙 병용요법 간 무진행생존기간(PFS, 왼쪽)과 전체생존(OS, 오른쪽) 비교 그래프. 병용요법에서 더 긴 전체생존 경향이 관찰됐다.

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[스포츠조선 장종호 기자] 재발 시 치료 옵션이 극히 제한적이고 희귀·공격성 암인 '자궁 암육종(Uterine Carcinosarcoma)'에서 면역항암제 기반 치료가 새로운 치료 대안이 될 수 있다는 연구 결과가 발표됐다.

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중앙대학교광명병원 산부인과 김병기 교수 연구팀은 재발성 자궁 암육종 환자 43명을 대상으로 면역항암제인 '펨브롤리주맙' 단독요법과 표적항암제 '렌바티닙' 과의 병용요법의 효과와 안전성을 분석한 실제 임상 데이터를 공개했다.

자궁 암육종은 상피세포암과 육종 성분이 혼합된 고위험 자궁내막암의 일종으로, 진행 속도가 빠르고 재발률이 높은 것이 특징이다. 특히 1차 치료 이후 재발한 경우 표준화된 2차 치료법이 확립되어 있지 않아 의료 현장에서의 미충족 수요가 큰 질환으로 꼽힌다.

연구 결과, 면역항암 치료를 받은 환자들의 객관적 반응률(ORR)은 37.5%, 질병통제율(DCR)은 67.5%로 나타났다. 이는 환자 10명 중 약 4명에서 종양이 유의미하게 감소하고, 약 7명에서 질병 진행이 억제된 것으로 해석된다.

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전체 환자군의 무진행생존기간(PFS) 중앙값은 5개월, 전체생존기간(OS)은 14개월이었다. 특히 펨브롤리주맙과 렌바티닙을 병용한 환자군에서는 전체생존기간이 19개월로 나타나, 단독요법군(7개월) 대비 더 긴 경향을 보였다.

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또한 연구팀은 예후에 영향을 미치는 독립적인 요인으로 '종양 크기'를 확인했다. 종양이 클수록 무진행생존과 전체생존이 모두 유의하게 감소하는 것으로 나타났다. 이는 질환 진행 이전 단계에서 치료를 시작하는 것이 환자 예후에 영향을 미칠 수 있음을 시사한다.

안전성 측면에서는 손발증후군(29.4%), 갑상선기능저하증(26.5%) 등이 주요 이상반응으로 나타났으며, 일부 환자에서는 용량 조절이나 약제 중단이 필요했다. 그러나 치료 관련 사망 사례는 보고되지 않아 전반적으로 관리 가능한 수준으로 평가됐다.

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김병기 교수는 "자궁 암육종은 치료가 까다롭고 예후가 좋지 않은 질환으로, 재발 시 선택 가능한 치료가 제한적이었다"며 "이번 연구를 통해 면역항암제 기반 치료가 일부 환자에서 의미 있는 치료 옵션이 될 수 있음을 확인했다"고 말했다. 이어 "특히 병용요법에서 더 나은 생존 경향이 확인된 만큼, 향후 대규모 전향적 연구를 통해 최적의 치료 전략과 환자 선별 기준을 정립할 필요가 있다"고 덧붙였다.

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한편, 이번 연구 결과는 국제 학술지인 '부인종양학(Gynecologic Oncology)' 최신호에 게재되며 그 학술적 가치를 인정받았다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com