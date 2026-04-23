에이션패션 폴햄(POLHAM), 2026 SS '가득제’ 진행

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캐주얼 브랜드 폴햄(POLHAM)과 폴햄 키즈(POLHAM KIDS)가 오는 4월 23일부터 5월 13일까지 쇼핑 축제 '가득제'를 진행한다.

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에이션패션(대표 박희찬)이 전개하는 두 브랜드는 '풍성한 혜택, 가득 담는 재미, 쇼핑이 행복해지는 축제'라는 메시지 아래 이번 행사를 기획했다.

폴햄 관계자는 "5월 가정의 달을 맞아 진행되는 '가득제'는 다양한 세대가 함께 즐기고 공감할 수 있는 시즌형 쇼핑 축제로 기획됐다. 오랜 시간 고객과 함께해온 브랜드로서, 편안함과 친근함, 가족 단위 고객까지 아우르는 폴햄만의 정체성을 행사 전반에 담았다"고 밝혔다. 이어 "세대 간 유대감과 폴햄의 친숙한 가치를 전하기 위해 성인과 키즈를 아우르는 상품 제안은 물론 오프라인 이벤트와 SNS 참여형 콘텐츠까지 다채롭게 준비한 만큼 더 많은 고객이 폴햄과 함께 풍성한 시즌을 경험하길 기대한다"고 덧붙였다.

폴햄 26SS '가득제'는 본격적인 여름 시즌을 앞두고 대표 특가 아이템을 주차별로 달리 선보인다. 이중 성인 라인은 1주 차에 탄성 팬츠와 긴팔 셔츠를 중심으로 혜택을 제공하고, 2주 차에는 티셔츠를 추가해 보다 다양한 여름 스타일링을 제안한다. 폴햄 키즈는 1주 차에 여름 스웨터와 반바지, 2주 차에는 반팔 티셔츠와 스?? 숏츠를 특별가로 선보인다. 3주 차는 성인·키즈 모두 2주 차와 동일한 구성으로 진행된다.

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한편 행사 기간 동안 성인·키즈 전 채널(온라인·오프라인)에서 5만원 이상 구매 시 3천 원, 7만원 이상 구매 시 5천 원, 10만원 이상 구매 시 1만원의 즉시 할인 혜택을 제공한다. 여기에 시즌 핵심 상품을 중심으로 한 주차별 '가득 특가' 프로모션을 함께 운영해 쇼핑 혜택을 한층 강화했다.

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오프라인에서는 '선착순 가득 담기' 이벤트도 열린다. 서울 NC백화점 송파점, NC백화점 강서점, 경기 롯데몰 수지점, 롯데프리미엄아울렛 이천점, 인천 스퀘어원, 충청 스타필드 안성, 전라 롯데아울렛 광주수완점, LF스퀘어 광양점, 대구 롯데아울렛 이시아폴리스점, 부산 사하점 등 총 10개 매장에서 진행되는 것.

이외에 온라인 공식몰에서는 매일 오전 8시 선착순 100명에게 50% 할인 쿠폰을 제공한다. 전상희 기자 nowater@sportschosun.com