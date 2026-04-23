서울 원룸 평균 월세는 오르고 전세 보증금은 하락

지난달 서울 원룸 평균 월세는 5% 넘게 올랐지만, 전세보증금은 소폭 하락한 것으로 나타났다.

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부동산 정보 플랫폼 다방이 국토교통부 실거래가 공개 시스템 등록 데이터를 분석한 결과다. 월세의 경우 보증금 1억원 미만 거래 가운데 전월세전환율을 반영해 보증금 1000만원 기준으로 산출했으며, 전세 보증금은 전체 거래를 기준으로 집계했다.

다방에 따르면, 지난 3월 계약된 서울 전용면적 33㎡ 이하 연립·다세대 원룸의 평균 월세는 71만원(보증금 1000만원 기준), 평균 전세 보증금은 2억1386만원으로, 전월 대비 월세는 5.2%(4만원) 상승하고 전세보증금은 0.4%(83만원) 하락한 것으로 집계됐다.

지역별로 보면 평균 월세는 강남구(100만원)가 가장 높았으며 이어 서초·성동구(각 86만원), 용산구(84만원), 중랑구(82만원), 광진구(77만원), 동대문구(76만원), 강서구(72만원), 영등포구(71만원)가 뒤를 이었다.

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평균 전세 보증금의 경우 서초구(2억6732만원)가 가장 높았고, 중구(2억5628만원), 강남구(2억5361만원), 광진구(2억4151만원), 동작구(2억3874만원), 용산구(2억3588만원), 영등포구(2억2623만원), 마포구(2억2301만원), 동대문구(2억1583만원)도 서울 평균을 웃돌았다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com