SK하이닉스, 1분기 영업익 37.6조…전년比 405%↑

SK하이닉스가 인공지능(AI) 반도체 수요 확대에 힘입어 분기 기준 역대 최대 실적을 기록했다.

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SK하이닉스는 연결 기준 올해 1분기 영업이익이 37조6103억원으로 전년 동기 대비 405.5% 증가했다고 23일 공시했다. 매출은 52조5763억원으로 198.1% 늘었다.

영업이익과 매출 모두 분기 최대 기록이다. 영업이익은 기존 최대였던 지난해 4분기(19조1696억원)의 약 2배 수준이다.

1분기 영업이익률은 72%로 전분기(58%) 대비 상승하며 역대 최고치를 기록했다. 순이익은 40조3459억원, 순이익률은 77%다.

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회사 측은 AI 인프라 투자 확대에 따른 메모리 수요 증가와 HBM, 서버용 D램, eSSD 등 고부가 제품 판매 확대가 실적을 견인했다고 설명했다.

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1분기 말 현금성 자산은 전분기 대비 19조4000억원 증가한 54조3000억원을 기록했고, 차입금은 2조9000억원 감소한 19조3000억원으로 집계됐다. 순현금은 약 35조원이다.

SK하이닉스는 AI가 실시간 추론 중심의 '에이전틱 AI' 단계로 진화하면서 메모리 수요가 D램과 낸드 전반으로 확대되고 있다고 밝혔다. 이에 따라 두 제품군 모두에서 우호적인 가격 환경이 이어질 것으로 전망했다.

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회사는 HBM 중심 경쟁력을 강화하는 한편 D램과 낸드 전반에서 신제품 공급을 확대할 계획이다. D램은 10나노급 6세대(1c) 공정 기반 LPDDR6와 192GB 소캠(SOCAMM)2 양산을 본격화하고, 낸드는 321단 SSD 등 제품 라인업을 확대한다. 또 자회사 솔리다임과의 협력을 통해 AI 데이터센터 및 AI PC용 스토리지 경쟁력을 강화할 방침이다. 올해 투자 규모는 청주 M15X 공장 증설과 용인 클러스터 인프라 구축, EUV 장비 확보 등을 중심으로 전년 대비 확대될 예정이다.

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SK하이닉스는 "중장기 수요 성장에 대응해 생산 기반을 확충하고, 수요 가시성을 고려한 투자를 통해 공급 안정성과 재무 건전성을 확보하겠다"고 밝혔다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com