100세 대장암 천공 환자 복강경 수술 성공…맞춤형 치료전략 성과

[스포츠조선 장종호 기자] 경상국립대학교병원(병원장 안성기)은 대장항문외과 김한길 교수팀이 100세 초고령 대장암 천공 환자에 대한 복강경 수술을 성공적으로 마쳤다고 23일 밝혔다.

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이 환자는 100세 초고령 환자로, 지난 9일 복통으로 지역병원을 방문했고 대장암 천공이 의심돼 경상국립대병원 응급의료센터로 전원됐다. 검사 결과 하행결장암에 의한 천공이 확인됐다.

이에 김한길 교수팀은 환자의 전신 상태와 복강 내 오염 정도, 혈역학적 안정성을 종합적으로 평가한 뒤 복강경 좌측 대장절제술을 진행했다.

수술 후 환자는 안정적인 회복세를 보였으며, 수술한 지 12일째 무사히 퇴원했다.

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이번 사례는 100세 초고령 환자의 대장암 천공이라는 고위험 상황에서도 환자 맞춤형 전략을 통해 안전한 수술이 가능함을 보여준 사례로, 특히 지역병원과의 사전 협력으로 신속한 전원과 치료가 이루어졌다는 점에서도 의미가 크다.

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환자 보호자 A씨는 "할머니께서 연세가 많아 걱정이 컸는데, 수술 후 빠르게 회복해 현재는 운동도 하실 만큼 상태가 좋아졌다"며 "어려운 수술을 해주신 김한길 교수님과 건강 회복에 도움을 주신 41병동 간호사 선생님들, 병원 관계자분들께 깊이 감사드린다"고 전했다.

이번 수술을 집도한 김한길 교수는 "대장암 천공 환자의 수술은 전신 상태, 감염 정도, 종양 위치 등을 종합적으로 고려해 결정해야 하는데, 초고령 환자 또한 환자 개개인의 상태에 맞춘 치료 전략을 통해 충분히 좋은 결과를 기대할 수 있다"며 "앞으로도 지역 의료기관과의 긴밀한 협력을 바탕으로 중증·응급 환자 치료의 중심적 역할을 수행하고, 환자 맞춤형 치료와 최선의 의료서비스를 제공하기 위해 지속해서 노력하겠다"고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com