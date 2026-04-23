프로야구 여성팬 증가에 야구 패션 굿즈 매출 ↑…SSG닷컴, 'LAP X KBO' 리본핀·키링 등 예약 판매

◇'LAP X KBO' 패션 굿즈. 사진제공=SSG닷컴

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KBO리그가 올시즌 '1300만 관중' 대기록을 향해 달려가고 있는 가운데, 최근 2030 세대와 여성층을 중심으로 '야구 패션'이 하나의 개성 표현 수단으로 자리잡고 있다.

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SSG닷컴에 따르면, 올 1분기 SSG랜더스 관련 굿즈 매출은 전년 동기 대비 약 80% 증가하며 가파른 성장세를 보이고 있다.

이와 관련 SSG닷컴은 영패션 브랜드 랩(LAP)과 한국프로야구(KBO)가 협업한 패션 굿즈를 선보인다.

브랜드 로고를 전면에 내세우는 대신 각 구단별 고유의 정체성을 부각하는 데 집중한 이번 신상품은 특히 지난해 큰 인기를 끌었던 리본핀의 디자인을 유지하면서도, 팬들의 피드백을 반영해 실제 유니폼과 더욱 자연스럽게 어울리도록 가공했다. 소형 리본핀, 대형 리본핀, 리본핀 키링 등 3종으로 구성됐으며, SSG랜더스를 포함한 8개 구단의 홈·어웨이 디자인 총 48종을 출시한다. 오는 5월 7일까지 쓱닷컴에서 예약 판매를 진행하며, 5월 8일부터 순차 배송될 예정이다.

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이승아 SSG닷컴 패션MD는 "단순한 액세서리를 넘어 야구 팬들의 응원 문화를 투영한 소장 가치 높은 상품을 기획했다"며 "한정 수량으로 판매되는 만큼 예약 판매 기간 내에 빠르게 선점하시길 바란다"고 말했다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com