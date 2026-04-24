롯데칠성음료, 출시 20주년 맞아 초기 디자인 적용한 '처음처럼' 선보여

제공=롯데칠성음료

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롯데칠성음료의 소주 브랜드 '처음처럼'이 출시 20주년을 맞아 초기 디자인을 적용한 제품을 선보이며 브랜드 헤리티지 강화에 나섰다.

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이번 제품은 '처음'의 의미를 되새기기 위해 기획됐으며, 라벨에는 어린 새와 새싹 등 초기 상징 요소를 반영해 정통성을 강조했다.

대관령 기슭 암반수로 만든 특징은 물방울 형상으로 표현해 '부드러운 소주' 이미지를 시각화했으며, 16도 알코올 도수 표기와 병 목 부분에는 '20th ANNIVERSARY' 넥 라벨을 더해 기념 의미를 부각했다.

지난해 7월에는 더욱 부드러운 소주를 찾는 트렌드에 맞춰 알코올 도수를 16.5도에서 16도로 낮췄다.

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이는 2021년 도수 인하 이후 약 4년 만의 조정으로, 부드러운 음용감을 강화하기 위한 전략으로 100% 암반수에 쌀 증류주를 더하고 천연 감미료 알룰로스를 사용해 쓴맛을 줄이고 부드러움을 높였다.

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이와 함께 브랜드 체험 마케팅도 확대하고 있다.

강릉공장에서 운영 중인 '처음처럼 브랜드 체험관'에 설치된 '미디어 아트'를 통해 브랜드를 직접 체험해 보는 공간으로 구성된 10층 라운지는 3면 스크린을 통해, 대관령 암반수를 주제로 한 몰입형 콘텐츠를 제공하며 관광객 유입을 이끌고 있다.

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암반수 관련 체험 프로그램 및 나만의 잔 만들기, 소주 칵테일 만들기, 병조명 만들기 등의 다양한 체험 프로그램을 통해 현재까지 누적 방문객 약 3만5천 명을 기록하며 강릉의 대표 관광 콘텐츠로 자리 잡고 있다.

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롯데칠성음료 관계자는 "출시 이후 '부드러운 소주'의 대명사로 자리 잡은 처음처럼의 핵심 가치를 더욱 강화해 나갈 것"이라며 "앞으로도 암반수를 기반으로 한 차별화된 마케팅을 지속 확대할 계획"이라고 밝혔다.