홍서범·조갑경 전 며느리, 항소심 후 분통 "말도 안 되는 이유로 재판 밀려" [SC이슈]

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[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 홍서범·조갑경 부부의 전 며느리 A씨가 항소심 이후 분통을 터뜨렸다.

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A씨는 23일 자신의 사회관계망서비스에 "항소심에서도 제대로 준비하지 않고 나오는 게 말이 되나요?"라는 글을 올리며 답답한 심경을 드러냈다.

그러면서 "청구취지 이유도 잘못 작성해서 내고 불복하는 내용도 답변도 못 한다는 게 말이 되나요? 이런 이유로 다시 한 달이 다시 밀렸어요"라고 토로했다. 이어 "정말 말도 안 되는 이유로 밀리는 게 너무 화가 나네요. 어떠한 벌을 받으려고 이렇게까지 시간을 끌고 난 힘들어지는 걸까요?"라고 울분을 토해냈다.

이날 대전가정법원 가사1부는 A씨가 전 남편이자 홍서범·조갑경 부부의 아들 B씨를 상대로 제기한 사실혼 파기에 따른 손해배상 청구 소송 항소심 변론기일을 진행했다.

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앞서 A씨는 B씨가 결혼 생활 중 외도를 저질러 관계가 파탄에 이르렀다고 주장해 왔다. 특히 2024년 결혼 후 임신 중이던 시기에 B씨가 동료 교사와 부적절한 관계를 맺었다고 폭로하며 법적 대응에 나섰다.

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A씨는 2024년 10월 B씨를 상대로 위자료 청구 소송을 제기했고, 2025년 9월 1심 재판부는 혼인 파탄의 책임이 B씨에게 있다고 판단해 A씨에게 위자료 3,000만 원과 자녀 양육비 월 80만 원을 지급하라고 판결했다. 이와 별도로 A씨는 상간녀를 상대로 제기한 소송에서도 승소해 위자료 2,000만 원을 받은 것으로 전해졌다.

하지만 A씨는 위자료와 양육비 산정에 불복해 항소했다. 이후 A씨는 한 유튜브 채널을 통해 판결 이후에도 위자료와 양육비 지급이 제대로 이행되지 않았으며, 시부모인 홍서범·조갑경 부부가 이를 방관했다는 주장을 제기해 논란이 확산됐다.

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결국 홍서범·조갑경 부부는 입장문을 통해 "성인인 아들의 사생활과 자율성을 존중한다는 생각에 그간 이혼 과정에 개입하지 않았으나 결과적으로 부모로서 자식의 허물을 세밀하게 살피지 못한 부족함이 컸다"며 사과했다.

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또 "비록 항소심이 진행 중이지만, 아들의 법률 대리인을 통해 양육비와 위자료 등 1심 판결에 따른 아들의 의무가 조속히 이행될 수 있도록 엄중히 지도하겠다"며 "무엇보다 손녀의 출생 및 양육에 대한 상대방의 결정을 전적으로 존중하며, 아들이 한 아이의 아버지로서 끝까지 책임을 다할 수 있도록 곁에서 살피겠다"고 전했다.