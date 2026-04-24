임신 22주에 보스턴 마라톤 완주…"인생에서 가장 의미 있는 경기"

보스턴 마라톤 완주 후 남편과 기뻐하는 콜리 하우거-태커리(왼쪽)의 모습과 경기 전 임신 20주차 때 모습. 사진출처=인스타그램

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[스포츠조선 장종호 기자] 임신 5개월이 넘은 여성선수가 세계적인 마라톤 대회를 완주해 화제다.

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결과도 2시간 43분대로 훌륭한 기록이었다.

BBC 등 외신들에 따르면 영국을 대표하는 여성 마라토너 콜리 하우거-태커리(33)는 지난 21일(현지시각) 열린 보스턴 마라톤에서 2시간 43분 58초의 기록으로 65위에 올랐다. 개인 최고 기록보다 20분 이상 늦은 기록이지만, 그녀는 이번 레이스를 "인생에서 가장 의미 있는 경기 중 하나"로 평가했다.

놀라운 점은 임신 22주 상태에서 마라톤 풀코스 42.195km를 완주했다는 것이다. 출산 예정일은 오는 8월이다.

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경기 과정은 순탄치 않았다. 그녀는 경기 초중반 지점에서 엉덩이 근육 신경 압박으로 치료를 받아야 했고, 한때 오른쪽 다리를 제대로 들지 못하는 상황도 겪었다. 또한 두 차례 화장실을 다녀와야 했다.

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그녀는 후반부에 들어서면서 리듬을 되찾고 안정적인 페이스를 유지할 수 있었다고 밝혔다.

앞서 그녀는 올해 1월, 임신 8주 상태에서 휴스턴 마라톤에 출전해 2시간 24분 17초의 기록으로 우승해 주목을 끈 바 있다. 경기 후 그녀는 "선수로서의 목표와 가족을 이루는 삶은 양립할 수 있다"며 "오히려 엄마가 되는 과정이 경쟁 의지를 더 강하게 만들었다"고 말했다.

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다만 당분간은 휴식이 필요하다는 입장이다. 그녀는 "마라톤 완주 자체도 회복이 오래 걸리는데, 임신 중에는 신체적 부담이 더 크다"며 "지금은 회복과 출산 준비가 최우선"이라고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com