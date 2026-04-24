"하루 한 알 혈압약, 재발 뇌졸중 위험 최대 40% 낮춰"

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[스포츠조선 장종호 기자] 하루 한 번 복용하는 새로운 복합 혈압약이 뇌출혈을 겪은 환자의 재발성 뇌졸중 위험을 크게 낮출 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

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글로벌 바이오제약 회사인 조지 메디신즈 연구진(George Medicines)은 저용량 3제 복합 고혈압 치료제 'GMRx2'에 대한 임상 결과를 국제학술지 '뉴잉글랜드 의학저널(The New England Journal of Medicine)'에 게재했다.

'GMRx2'는 기존에 널리 사용돼 온 혈압강하제 텔미사르탄, 암로디핀, 인다파마이드 등 세 가지를 하나로 결합한 복합제다. 여러 약을 따로 복용해야 하는 번거로움을 줄여 환자의 복약 순응도를 높이고 혈압을 보다 안정적으로 관리할 수 있도록 설계됐다.

연구진은 총 1670명의 뇌출혈 생존자를 대상으로 3년간 추적 관찰한 결과, GMRx2를 복용한 그룹에서는 약 4%가 재발성 뇌졸중을 겪은 반면, 위약 그룹에서는 약 7%가 재발했다. 이는 약 39%의 위험 감소 효과에 해당한다고 연구진은 설명했다.

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또한 GMRx2를 복용한 환자들은 심근경색이나 심혈관 질환 관련 사망 등 주요 심혈관 사건 발생 위험도 약 3분의 1가량 낮은 것으로 나타났다.

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연구진은 GMRx2가 규제 당국의 승인을 받아 뇌졸중 환자 치료에 활용되기를 기대하고 있다.

연구진은 "이번 결과는 뇌졸중 이후 혈압 관리 방식에 근본적인 변화를 가져올 가능성이 있다"고 전했다.

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한편 뇌졸중은 혈관이 막혀 발생하는 뇌경색(허혈성 뇌졸중)과 혈관이 터져 발생하는 뇌출혈(출혈성 뇌졸중)로 구분된다.

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특히 한 번 뇌출혈을 겪은 환자는 이후 몇 년간 재발 위험이 크게 높아지는 것으로 알려져 있다.

이러한 질환의 주요 원인 중 하나는 고혈압이다. 고혈압은 혈관 내 압력이 장기간 높게 유지되면서 혈관을 손상시키고 좁아지게 만드는 질환으로, 뇌졸중의 가장 큰 위험 요인으로 꼽힌다.

뇌졸중은 암 다음으로 흔한 사망원인으로, 발생 시 신속한 치료가 매우 중요하다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com