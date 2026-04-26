고물가에 와인 가격 오름세…이마트24, 자체 와인 브랜드 '꼬모' 리뉴얼 신상품 3종 선보여

◇이마트24가 선보인 '꼬모' 리뉴얼 신제품. 사진제공=이마트24

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고환율과 국제 정세 등의 영향으로 와인 가격이 오름세를 보이고 있는 가운데, 이마트24가 오는 5월 1일 자체 와인 브랜드 '꼬모(COMO)'의 리뉴얼 신상품 3종을 선보인다.

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꼬모 프랑스 스파클링(1만2900원), 꼬모 모스카토(1만2900원), 꼬모 까베르네소비뇽(9900원) 3종으로, 이번 리뉴얼 출시를 기념해 5월 한달 간 할인 행사도 진행한다. 지난 해 선보인 '꼬모 말보로소비뇽블랑'을 포함한 꼬모 와인 4종에 대해 토스페이 머니 또는 계좌로 결제 시 30% 할인 혜택을 제공한다.

프랑스 남부 떼루아에서 생산된 화이트 스파클링 와인 '꼬모 프랑스 스파클링'은 레몬과 청사과의 상큼한 향이 특징이다. 생선회나 디저트와 잘 어울리며, 차갑게 칠링해 마시면 더 상쾌한 풍미를 즐길 수 있다.

'꼬모 모스카토'는 이탈리아 피에몬테 지역을 기반으로 한 글로벌 와인 브랜드 '칸티(Canti)'와의 협업을 통해 생산한 스위트 와인이다. 아카시아와 자스민의 향긋한 꽃향기가 특징이며, 알코올 도수가 5.5%로 낮아 가볍게 즐기기 좋다.

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칠레에서 200년 가까이 와인을 생산해 온 페드레갈 가문과의 협업으로 탄생한 레드와인 '꼬모 까베르네소비뇽'은 블랙베리, 자두, 체리와 같은 과일의 응축미와 초콜릿, 모카의 달콤한 향미가 조화롭게 어우러진다.

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한편 이마트24는 이달 27~28일 이마트24 트렌드랩 성수점에서 오후 4시부터 10시까지 꼬모 리뉴얼 4종을 대상으로 사전 시음행사를 진행할 예정이다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com