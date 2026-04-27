日 아이돌 '겨드랑이 냄새 맡는' 팬 서비스 논란…향기가 좋다고?

사진출처=QQ닷컴, 사우스차이나모닝포스트

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[스포츠조선 장종호 기자] 일본의 한 언더그라운드 아이돌이 팬들에게 겨드랑이 냄새를 맡게 하는 이색적인 팬 서비스를 제공해 뜨거운 논쟁을 불러일으키고 있다.

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홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 일본 와카야마현 출신의 언더그라운드 아이돌 마쓰모토 하리는 밝고 친근한 이미지로 SNS에서 40만 명 이상의 팔로워를 확보하며 주목받고 있다.

마쓰모토는 최근 공연 후 팬들과의 교류 방식에서 기존의 악수나 포옹 대신 '겨드랑이 냄새 맡기'라는 독특한 팬 서비스를 했다. 온라인에 확산된 영상에는 한 중년 남성이 팔을 든 그녀의 겨드랑이를 맡는 모습이 담겼다.

이후 그녀는 해당 팬을 앉힌 뒤 부드럽게 안아주는 모습도 보였다.

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일부 팬들은 "당신의 향기가 좋다. 당신을 만나기 위해 태어났다"는 글을 올리기도 했다.

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심지어 자신의 수입을 모두 바치고 다른 여성과의 관계를 끊겠다는 '평생 행복 계약'을 제안하는 사례까지 등장했다.

마쓰모토가 이러한 서비스를 도입한 이유에 대해 공식적인 설명은 없지만, 업계에서는 수많은 언더그라운드 아이돌 사이에서 차별화를 꾀하고 팬 결속력을 강화하기 위한 전략으로 해석하고 있다.

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비판의 목소리도 적지 않다.

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한 네티즌은 "불쾌하다. 싸구려 성인 오락물과 다를 바 없다"고 지적했고, 또 다른 이용자는 "언더그라운드 아이돌 산업은 개인의 사생활 노출이나 신체적 요소를 상품화하는 등 다른 직종에서는 용납되지 않을 행동을 묵인하는 구조"라고 비판했다.

한편 한 조사에 따르면 일본 아이돌의 약 80%는 언더그라운드 시장에서 활동하고 있다.

이들의 수입은 매우 낮은 수준인데 일본 직장인의 평균 월급이 약 30만 엔(약 280만원)인 반면, 언더그라운드 아이돌은 보통 12만 엔(약 110만원) 이하를 받는 것으로 알려졌다.

또한 극심한 경쟁, 외모 관리 압박, 팬 응대 스트레스, 각종 괴롭힘 등으로 인해 정신적·신체적 부담도 큰 것으로 전해진다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com