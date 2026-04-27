‘주거공간 트렌드 인사이트 공유’...KCC글라스, ‘2026 인테리어 세미나’ 개최

제공=KCC글라스

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KCC글라스는 인테리어 전문 브랜드 '홈씨씨'가 사단법인 한국실내건축가협회와 공동으로 '2026 인테리어 세미나'를 지난 23일 개최했다고 밝혔다.

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서울 강남 조선팰리스에서 열린 이번 세미나는 전국 홈씨씨 주요 파트너사 대표 및 관계자 60여 명이 참석한 가운데 주거공간 트렌드에 대한 인사이트를 공유하고 협력 기반을 강화하기 위해 마련됐다.

특히 양측이 공동 기획한 첫 세미나라는 점에서 의미를 더했다.

행사는 오전과 오후 세션으로 나뉘어 진행됐고, 오전 세션에서는 한국실내건출가협회 소속 디자이너들이 연사로 나서 주거공간의 방향성을 주제로 강연을 펼쳤다.

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214스페이스 대표는 '5세대 아파트의 시작'을 주제로 복합 기능형 주거 단지를 제안했으며, 논스페이스 대표는 '집, 사유의 장면 되다'를 통해 주거공간의 정서적 가치와 본질을 조명했다.

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백에이어소시에이츠 대표는 '사람과 삶, 관계가 중심이 되는 공간'을 주제로 거주자와 공간 간 유기적 소통을 강조했다.

오후 세션에서는 홈씨씨 주요 제품 소개가 이어졌다.

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더블로이유리를 적용한 고단열 창호 '홈씨씨 윈도우 ONE 빌라즈'를 비롯해 바닥재 '포레스톤', 실내 마감재 '비센티 인테리어필름', 이탈리아산 세라믹 타일 '센스톤 울트라' 등이 공개되며 참석자들의 관심을 끌었다.

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KCC글라스 관계자는 "주거공간 패러다임 전환기에 파트너사들과 인사이트를 공유하기 위해 이번 세미나를 마련했다"며 "앞으로도 한국실내건축가협회와의 협력을 바탕으로 실내건축 산업 발전과 상생 기반 확대에 나설 것"이라고 밝혔다.