주행 중인 차량 앞유리에 나타난 뱀…어디서 온거야?

사진출처=더우인

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 한 고속도로를 달리던 승용차 앞유리에 갑자기 뱀이 나타나는 아찔한 상황이 벌어졌다.

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샤오샹모닝뉴스 등 중국 매체들에 따르면 지난 31일 오전 10시 10분쯤 가족과 함께 차량을 이용해 쓰촨성에서 후베이성으로 이동하던 중 A씨는 예상치 못한 상황을 마주했다.

조수석 쪽 앞유리 외부에서 뱀 한 마리가 나타났기 때문이었다.

뱀은 이후 운전석 방향으로 천천히 이동하기 시작했다. A씨는 "너무 놀라 정신이 아찔했다"고 당시 상황을 전했다.

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운전자는 급정거나 무리한 차선 변경 없이 침착하게 차량을 운행해 가장 가까운 휴게소로 이동했다. 동시에 구조대에 연락해 도움을 요청했다.

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현장에 도착한 소방대원들은 엔진룸과 차량 하부, 와이퍼 주변 홈 등 뱀이 숨어 있을 가능성이 있는 곳을 집중 수색했지만 끝내 뱀은 발견되지 않았다.

이동 경로를 되짚어 본 A씨는 "당일 오전 9시 30분쯤 한 휴게소에 들러 차량을 나무 아래 그늘에 주차했는데, 이때 뱀이 나무에서 차량 위로 떨어진 것 같다"고 추정했다.

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이후 차량 주행으로 엔진 열기가 올라오면서 뱀이 앞유리 쪽으로 올라온 것 같다고 덧붙였다.

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한편 소방당국은 차량이 고속 주행하는 과정에서 강한 바람의 영향으로 뱀이 차량에서 떨어졌을 가능성이 높다고 전했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com