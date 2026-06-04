"중증화상환자, 수술 전 체온 낮을수록 사망위험 높아져"

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[스포츠조선 장종호 기자] 중증화상환자가 수술을 받기 전 측정한 심부체온이 낮을수록 수술 후 사망률이 높아진다는 연구결과가 나왔다.

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광범위한 화상은 피부의 대량 손실, 체내 수분 증발에 의한 열 손실, 대량의 수액 투여 등으로 인해 체온조절 기능을 크게 떨어뜨린다. 또 화상 후에는 신체 대사가 평소보다 빨라지며 기저체온이 높아지는 경향이 있어, 일반적인 정상체온 기준을 그대로 적용하기 어렵다. 이 때문에 그동안 화상 수술에서는 주로 수술 중·수술 후 체온 관리에 초점이 맞춰져 있었고, 수술 직전 심부체온(몸 안쪽 깊은 곳의 체온)의 중요성은 충분히 규명되지 않았다.

이에 한림대학교한강성심병원 마취통증의학과 서영주 교수와 서울아산병원 공동연구팀은 '중증화상환자에서 수술 전 심부체온과 수술 후 사망률의 연관성(Association Between Preoperative Core Temperature and Postoperative Mortality in Patients with Major Burns)' 연구를 진행했다.

연구팀은 2012년 1월부터 2021년 12월까지 한림대학교한강성심병원 화상중환자실에 입원해 수술을 받은 중증화상환자 635명을 분석했다. 중증화상은 전체 체표면적(TBSA)의 30% 이상이 손상된 경우로 정의했다. 연구팀은 수술 직전 중환자실에서 측정한 심부체온과 수술 후 90일 이내 사망률의 연관성을 다각도로 분석했다.

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분석 결과, 전체 환자의 수술 후 90일 내 사망률은 35.6%(635명 중 226명)였으며, 수술 전 심부체온이 낮을수록 사망률이 높아졌다. 심부체온이 38℃ 초과 시 사망률은 14.5%(117명 중 17명)였지만, 37.1~38℃에서 25.4%(256명 중 65명), 36.1~37℃에서 53.2%(248명 중 132명), 36℃ 이하에서 85.7%(14명 중 12명)까지 높아졌다. 변수를 보정한 다변량 분석에서 심부체온이 1℃ 낮아질 때마다 90일 내 사망위험은 약 55% 높아지는 것으로 나타났다.

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특히 수술 전 심부체온 37.0℃를 기준으로 환자군을 나눴을 때 차이는 더욱 뚜렷했다. 37.0℃를 초과한 그룹의 생존율은 78.0%였지만, 37.0℃ 이하 그룹의 생존율은 45.4%에 불과해 사망률이 약 2.5배 높았다. 연구팀은 다만 37.0℃라는 수치는 치료 목표가 아니라 위험이 높은 환자를 선별하기 위해 이번 연구에서 도출된 탐색적 기준이라고 설명했다.

합병증 측면에서도 차이가 컸다. 수술 전 심부체온이 37.0℃ 이하였던 환자군은 그렇지 않은 환자군에 비해 수술 후 30일 이내 주요 심혈관 사건(24.8% 대 17.7%), 혈류감염(80.5% 대 68.4%), 혈액투석 등 지속적 신대체요법 시행(42.4% 대 18.0%) 등의 발생률이 모두 높았다. 이는 수술 전 낮은 체온이 심혈관·감염·신장 등 여러 장기에 걸친 전반적인 생리적 취약성을 반영할 수 있음을 보여준다.

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서영주 교수는 "중증화상환자의 심부체온 저하는 선천성 면역 기능을 손상시키고 백혈구 활동을 변화시키며 수술 후 혈류감염에 대한 위험을 증가시킬 수 있다"며 "이와 함께 심근 산소 요구량을 증가시켜 수술 전후 심장질환 발생위험을 높이고 신장 혈관의 수축을 유발해 급성 신장 손상을 초래할 수 있다"고 설명했다.

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또한 서 교수는 "수술 전 심부체온은 중증화상환자의 전반적인 생리적 취약성을 통합적으로 반영하는 지표로, 정상으로 여겨지는 체온 범위 안에 있더라도 상대적으로 체온이 낮은 환자는 더 높은 위험군일 수 있다"며 "수술 전 체온을 활용하면 고위험 환자를 조기에 선별해 보다 세심한 수술 전후 관리와 환자 맞춤형 치료 전략을 세우는 데 도움이 될 것"이라고 설명했다.

이번 연구결과는 임상의학 분야 SCIE급 국제학술지인 'Journal of Clinical Medicine'에 최근 게재됐다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com