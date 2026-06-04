에베레스트 정상서 실종된 셰르파, 6일 만에 기적 생환…"기어서 이동"

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 세계 최고봉 에베레스트에서 실종돼 사망한 것으로 추정됐던 네팔인 산악 가이드가 6일 만에 살아 돌아왔다.

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ABC뉴스 등 외신들에 따르면 네팔의 셰르파 가이드 힐러리 다와(52)는 지난 5월 29일(이하 현지시각) 에베레스트 정상 부근에서 실종된 뒤 행방이 묘연해졌다가 6일 만인 6월 4일 오전 베이스캠프 인근에서 극적으로 발견됐다.

구조 관계자는 "그가 스스로 산을 내려오고 있었다"며 "발견 당시 기어서 이동하는 상태였다"고 전했다.

발견 직후 구조 헬기가 투입됐으며, 다와는 네팔 수도 카트만두의 병원으로 이송됐다.

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다와와 함께 정상 등정에 성공했던 영국 출신 크리스 스롤은 당시 실종 직전 상황을 밝혔다.

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그는 지난 5월 28일 오후 5시쯤 다와와 함께 해발 8849m 에베레스트 정상에 올랐다고 했다.

스롤에 따르면 다음 날 두 사람은 해발 약 7950m 지점의 캠프4에서 하산을 시작했다. 이 구간은 산소가 극도로 부족한 이른바 '데스존(Death Zone)' 아래에 위치한다.

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하산 도중 다와는 무거운 장비를 운반한 뒤 잠시 휴식을 위해 자리에 앉았다. 스롤이 상태를 묻자 다와는 "괜찮으니 먼저 내려가라"고 답한 것으로 전해졌다.

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이후 스롤은 산소 결핍과 동상 증세를 보이는 폴란드인 등반객을 돕게 됐고, 이 과정에서 다와와 연락이 끊겼다.

실종 직후 수색대가 투입됐지만 다와의 행방은 확인되지 않았다. 이후 그는 극한의 환경 속에서 홀로 생존하며 스스로 산을 내려온 것으로 알려졌다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com