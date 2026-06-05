서울대병원 백남종 병원장 취임…"세계 초일류 병원 도약 최선"

취임사를 하고 있는 백남종 신임 병원장

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[스포츠조선 장종호 기자] "초격차 디지털 전환을 통해 세계 초일류 병원이 되도록 모든 노력을 기울이겠다."

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서울대병원 19대 김영태 병원장과 20대 백남종 병원장 이취임식이 5일 오후 3시 어린이병원 CJ홀에서 열렸다. 이날 행사에는 유홍림 서울대 총장 및 전임 병원장을 비롯해 원내외 인사 300여 명이 참석했다.

먼저 김영태 전임 병원장은 이임사를 통해 "지난 3년간 의정사태 등 힘든 시기에도 교직원들의 탁월한 역량 덕분에 진료 체계를 혁신하고 미래 AI 연구의 기반을 단단히 다질 수 있었다"며 "풍부한 경험을 갖춘 백남종 신임 병원장과 교직원 모두가 한마음으로 열어갈 서울대병원의 눈부신 앞날을 진심으로 응원한다"고 밝혔다.

김 전임 병원장은 재임 기간 'One SNUH Network' 선포를 통한 그룹 비전 정립, 국내 제1호 국가전략기술특화연구소 지정, 한국형 의료 특화 LLM 개발 등 미래 의료경쟁력을 크게 높였다. 아울러 배곧서울대병원과 기장중입자치료센터를 착공하는 등 국가중앙병원으로서 필수 의료 인프라를 확충하는 뜻깊은 발자취를 남겼다.

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이어 백남종 신임 병원장은 취임사에서 현재 대한민국 의료가 거대한 전환점에 서 있다고 진단하며, 이러한 패러다임의 변화를 도약의 기회로 만들기 위해 세 가지 방향을 제시했다.

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우선, 초고난도 중증질환과 희귀질환의 치료에 임상적 수월성을 강화하고, 지역 필수 공공의료 체계의 컨트롤 타워 역할을 굳건히 해 '국민의 병원'으로 바로 세우겠다고 강조했다.

이와 함께 초격차 디지털 전환을 통해 서울대병원을 '미래 병원'으로 도약시키겠다는 청사진을 내놓았다. 서울대병원 그룹 통합 DX 플랫폼을 구축하고 진료 전주기에 인공지능 시스템을 통합하며, 퇴원 후에도 의료와 돌봄이 이어지는 '지능형 연결 의료' 모델을 정립해 K-의료의 표준을 세계에 제시할 계획이다.

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나아가 소통과 공감을 바탕으로 세대와 직역 간 칸막이를 허물고, 현장의 목소리가 경영에 반영되는 구조를 만들어 모든 구성원이 자긍심을 느끼는 '행복 공동체'를 만들겠다고 다짐했다.

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백 병원장은 "서울대병원이 국민에게는 신뢰와 사랑을 받고, 전 세계 의료계에는 경외와 영감을 주는 '세계 초일류 병원'이 되도록 모든 경험과 열정을 바치겠다"고 포부를 밝히며 취임사를 마무리했다.

한편, 백남종 신임 병원장의 임기는 2026년 5월 13일부터 2029년 5월 12일까지 3년이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com