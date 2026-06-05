한림성심대, 日 나고야시립대와 보건의료 교육·인적 교류 협약 체결

[스포츠조선 장종호 기자] 한림성심대학교(총장 문영식)는 5일 일본 나고야시립대학교와 보건의료 분야의 교육 협력과 인적 교류 활성화를 위해 협약식을 가졌다.

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이번 협약식에는 윤희성 학교법인일송학원 이사장, 문영식 한림성심대학교 총장, 고리 겐지로 나고야시립대학교 이사장을 비롯한 양 대학 주요 보직자와 관계자들이 참석했다.

일본 나고야시립대학교는 의학부와 간호학부를 비롯한 다양한 학문 분야를 운영하고 있으며, 대학 산하 병원을 보유한 일본의 대표적인 보건의료 특성화 종합대학이다.

협약의 주요 내용은 ▲교수 및 연구원 교류 ▲학생 교류 ▲학술자료·출판물 및 정보 교류 ▲공동 연구 수행 ▲국제 심포지엄 개최 등이며, 양 대학은 앞으로 다양한 분야에서 상호 협력을 확대해 나가기로 했다.

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협약식 이후 대표단은 간호학과, 물리치료과, 방사선과, 치위생과 등 보건의료계열 학과의 실습실을 방문해 대학 간 교육과정 운영 현황과 실습 교육 사례를 공유했다. 이어 도서관, 일송역사관, 생활관 등을 차례로 견학했다.

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오후에는 한림대학교로 자리를 옮겨 관계자 간담회를 진행한 뒤 대학 주요 시설과 실습실을 둘러보며 기관 간 교류 확대 방안과 공동 연구 추진 가능성에 대해 논의했다.

특히 양 대학은 전공 간 융합 및 다직종 협력 역량 강화를 위한 보건의료계열 특화과정(IPE)을 추진하며 협력 관계를 구축해 왔으며, 올해 7월 해당 과정 교수진과 학생들이 나고야시립대학교와 병원 등을 방문해 최신 의료장비 견학 및 학술 교류를 진행할 예정이다.

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문영식 총장은 "오늘의 협약이 양교 간 교류와 협력을 더욱 공고히 하는 계기가 되고, 나아가 미래 보건의료 교육의 새로운 비전을 함께 만들어가는 소중한 출발점이 되기를 기대한다"고 말했다.

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한편, 한림성심대학교는 1939년 강원도립춘천병원 부속 간호부양성소를 모태로 설립된 87년 전통을 자랑하는 대학으로 간호학과, 물리치료과, 방사선과, 치위생과 등 보건의료계열 학과를 중심으로 높은 국가시험 합격률과 취업률을 기록하며 전문 보건의료인력 양성에 앞장서고 있다. 또한 일송학원 산하 기관인 한림대학교 및 한림대학교의료원과도 지속적인 교류 관계를 이어오며 교육·연구 분야 협력을 확대해 오고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com