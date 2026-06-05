통증 없는 혈뇨, 알고 보니 암?…방광염과 유사한 '요관암' 유의

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 소변 색이 붉게 변하거나 피가 섞여 나오는 '혈뇨'를 보았다면 단순한 피로 혹은 방광염으로 치부해선 안 된다. 혈뇨는 몸이 보내는 이상 신호 가운데 하나로, 가벼운 요로감염에서부터 신장질환, 결석, 암까지 다양한 원인과 연결될 수 있기 때문이다.

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특히 반복적으로 혈뇨가 나타나거나 통증 없이 갑작스럽게 발생한다면 요관암 가능성도 배제할 수 없다. 요관암은 발생 빈도는 높지 않지만 조기 발견 여부에 따라 치료 결과 차이가 큰 질환으로, 증상을 가볍게 여기지 않는 것이 중요하다.

요관암은 상부요로상피암의 한 종류로, 요관 내부를 덮고 있는 요로상피세포에서 발생하는 악성종양이다. 전체 비뇨기암 가운데 발생 빈도는 높지 않지만, 방광암과 유사한 특성을 가지고 있어 정확한 진단과 적절한 치료가 중요하다.

요관암의 가장 대표적인 증상은 통증 없이 나타나는 혈뇨다. 육안으로 소변이 붉게 보이는 경우도 있고, 소변 검사에서만 적혈구가 검출되는 미세 혈뇨로 발견되기도 한다. 통증이 없다는 이유로 일시적인 현상으로 오인하거나 방치하다 진단이 늦어지는 사례가 적지 않다.

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암이 진행되면 옆구리 통증이나 복부 불편감이 나타날 수 있다. 종양이 요관을 막아 소변 배출이 원활하지 않으면 신장이 붓는 수신증이 발생하고, 이에 따라 통증이 생길 수 있다. 일부 환자에서는 체중 감소, 식욕 저하, 전신 쇠약감 등의 증상이 동반되기도 한다.

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혈뇨가 발생하면 단순 소변검사만으로 안심해서는 안 된다. 요관암 진단을 위해서는 소변 세포검사와 CT 요로조영술, 내시경 검사 등 다양한 검사가 필요하다. 특히 원인을 알 수 없는 혈뇨가 반복되거나 흡연력이 있는 중·장년층이라면 정밀 검사를 고려해야 한다.

치료는 암의 위치와 진행 정도에 따라 달라진다. 초기 요관암은 수술이 가장 중요한 치료법이다. 종양의 범위가 넓거나 침윤이 진행된 경우에는 신장과 요관을 함께 제거하는 근치적 수술이 시행될 수 있다.

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최근에는 복강경이나 로봇수술을 활용해 정교한 수술이 가능해졌으며, 환자의 회복 속도와 삶의 질 향상에도 도움이 되고 있다. 수술 후 병리 결과에 따라 항암치료나 면역치료가 추가적으로 시행되기도 한다.

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순천향대서울병원 비뇨의학과 이현영 교수는 "혈뇨는 단순 염증부터 암까지 다양한 질환의 신호일 수 있는 만큼 반드시 원인을 확인해야 한다"며 "특히 통증이 없는 혈뇨가 반복되거나 흡연력이 있는 경우에는 요관암을 포함한 상부요로암 검사를 받아보는 것이 중요하다"고 조언했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com